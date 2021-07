1 Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta di nuovo amici

Sulle pagine del magazine Chi in edicola questa settimana è presente un’intervista di coppia a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno raccontato come sta procedendo la loro relazione che va sempre più a gonfie vele. Sono molto innamorati e pensano anche ad un futuro insieme. Inoltre questa estate andranno a Matera dalla famiglia di lui, così che tutti i parenti possano conoscere meglio la fidanzata. E a tal proposito lui ha ammesso che la fidanzata e i suoi famigliari si è finalmente creata una bella armonia. Inoltre hanno rivelato i loro progetti futuri nell’ambito lavorativo.

Ma nell’intervista c’è stato anche spazio per rivelare altro, come ad esempio alcuni rapporti di amicizia. Se ricordate, infatti, nella casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta avevano stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Ma, una volta concluso il reality, questo legame sembrava essersi un po’ raffreddato. Come riporta il sito IsaeChia.it, Pierpaolo, raccontando della sua nuova carriera in ambito musicale, ha quindi rivelato che c’è stato finalmente un riavvicinamento con Andrea.

Si é sentito con Giulia, lo abbiamo invitato alla festa per il lancio del mio disco, ma aveva impegni famigliari. Però ci siamo scritti, è tutto a posto anche con lui.

Ma c’è anche un altro rapporto di amicizia che aveva avuto una brusca frenata e cioè quello tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Ecco come stanno oggi le cose…