Pinuccia torna a Uomini e Donne ma solo per cantare la sua canzone dedicata al programma (VIDEO)

Spettacolo

Debora Parigi | 11 Settembre 2023

Uomini e donne

A Uomini e donne ospite Pinuccia per cantante la sua canzone

Questo pomeriggio, lunedì 11 settembre, è tornato in onda Uomini e donne che ha visto qualche novità nel parterre, sia maschile che femminile. Dopo aver parlato di Gemma Galgani che ha subito ricevuto il corteggiamento di un nuovo cavaliere e aver parlato di Perla e Mirko direttamente da Temptation Island, si è passati a una grande ospite. Stiamo parlando di Pinuccia.

L’ex dama di Vigevano, diventata famosissima nella scorsa edizione del programma, questa estate ha pubblicato una canzone sull’amore che parla proprio del programma di Maria De Filippi. Quando il brano è uscito, il pubblico del dating show è davvero impazzito.

Ecco che quindi per il ritorno in TV di Uomini e donne, Gianni e Tina hanno chiesto a Maria De Filippi di invitare Pinuccia nella prima puntata per cantare live la sua canzone. E così è successo, come già rivelato dalle anticipazioni di fine agosto. L’ex dama è quindi entrata in studio con un lungo vestito color rosa e una grande cappello di pagna con due riche rosa e azzurro. Si è esibita facendo divertire tutti.

Non sono mancati poi i commenti di Gianni e Tina, anche se lei non li ha sentiti ed è andata in giro per lo studio a parlare con tutti quelli nel parterre. Ha fatto i complimenti per la scelta delle nuove dame trovandole tutte bellissime e ha guardato più da vicino i nuovi cavaliere. Non è potuto mancare il saluto con Alessandro, di cui lei era innamorata ma non ricambiata. Ha anche chiesto di poter restare in studio per tutta la puntata e quindi le è stata data una sedia per rimanere per un po’.