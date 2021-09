1 Gli opinionisti di Pomeriggio Cinque

Mancano una manciata di giorni al debutto della nuova attesissima edizione di Pomeriggio Cinque, e il pubblico attende con ansia il ritorno della trasmissione. Come da tradizione alla conduzione ci sarà nuovamente Barbara d’Urso, che dopo una lunga e meritata vacanza sta per tornare più in forma e carica che mai. Tante quest’anno le novità alle quali assisteremo, e per la prima volta ci sarà una vera e propria rivoluzione per il programma, che punterà solo ed esclusivamente sull’informazione. A svelare quello che accadrà qualche giorno fa è stata la stessa Barbara, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato:

“Pomeriggio 5 compie 13 anni proprio in questi giorni, era il primo settembre del 2008… Un programma che non ha mai smesso di evolversi e anche quest’anno lo farà con delle novità molto d’impatto. Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque e di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte di programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie”.

In queste ore nel mentre i nostri amici di Dagospia hanno confermato chi saranno i due opinionisti fissi della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Parliamo di Eva Grimaldi e della giornalista Annalisa Venezia, entrambe care amiche di Barbara d’Urso! La conduttrice, che nel mentre questa settimana è sulla copertina del settimanale Visto, è dunque pronta a tornare a lavoro. Proprio in questi giorni infatti è rientrata a Milano, e da Cologno Monzese sta già preparando le prime puntate di questa nuova edizione.

Barbara nel mentre ha anche parlato dei progetti futuri, e di un nuovo programma di intrattenimento che potrebbe arrivare a breve su Canale 5. Rivediamo le sue parole.