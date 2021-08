1 Pomeriggio 5: Barbara d’Urso parla della nuova edizione

Il 6 settembre, a partire dalle 17:00, Barbara d’Urso torna su Canale 5 con una nuova edizione di Pomeriggio 5. La conduttrice a TV Sorrisi e Canzoni ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato non solo dei suoi esordi televisivi, ma anche di ciò che è il suo presente. Guardando indietro la presentatrice ha spiegato di essere grata a Pippo Baudo e Michele Guardì, per quel che riguarda la TV, a Pietro Garinei e Arnoldo Foà per il teatro.

Grazie a quegli insegnamenti Barbara d’Urso è diventata la conduttrice che tutti conosciamo, in grado di entrare nelle case degli italiani con grande semplicità e con i suoi programmi, sempre ricchi di notizie e ospiti. Quest’anno proprio Pomeriggio 5 compie 13 anni, come ha ricordato lei stessa nella chiacchierata con il giornale, è ha promesso delle novità importanti. Ecco cosa ha raccontato:

«Pomeriggio Cinque compie 13 anni proprio in questi giorni, era il primo settembre del 2008… Un programma che non ha mai smesso di evolversi e anche quest’anno lo farà con delle novità molto d’impatto: grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova».

E ancora a proposito del nuovo Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha aggiunto:

«Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque e di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte di programma mi collegherò o gli inviati per le ultimissime notizie».

A seguire Barbara d’Urso ha spiegato, nel dettaglio, di cosa parlerà quest’anno la trasmissione, ma non ha rivelato troppo sui prossimi progetti e impegni televisivi. Continua…