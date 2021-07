1 Il Principe William non ha salutato Sergio Mattarella?

Ieri sera è andata in onda la finale degli Euro 2020 e l’Italia ha vinto il match contro l’Inghilterra portandosi a casa la coppa dopo una partita molto sofferta. Il primo gol, infatti, lo ha segnato da Luke Shaw al 2° minuto, mentre la squadra italiana ha recuperato e pareggiato al 67° minuto grazie a Leonardo Bonucci. Questa situazione di stallo, poi, si è protesa fino ai calci di rigore, nei quali ha avuto la meglio l’Italia. Ma perché il Principe William non avrebbe salutato Sergio Mattarella prima di andarsene?

Secondo quanto riporta il sito Huffington Post Italia, infatti, il Duca di Cambridge avrebbe del tutto ignorato il Presidente della Repubblica. Questo quello che si legge sul portale:

Mattarella, infine. Più imperturbabile di un inglese, si è leggermente mosso dopo il gol italiano. Non conosciamo le regole del protocollo internazionale, ma nel 1982 il re spagnolo accolse caloroso Pertini accanto a lui in tribuna. Il povero Mattarella invece era desolantemente solo, ignorato dal principe William.

La notizia, poi, è stata ripresa anche dal profilo Twitter Perché è in tendenza quando è finito, appunto in tendenza, il nome del Principe William. Questo ciò che viene scritto: “Perché @HuffPostItalia riporta che ha lasciato lo stadio prima della premiazione e non si è congratulato con il presidente della Repubblica Mattarella“. Noi non lo sappiamo. A svelare la verità potrebbe essere un video, pubblicato dall’Ansa, ma anche in questo caos le immagini non rivelano granché. Nel filmato, nell’angolo a destra, vediamo William che potrebbe starsi avvicinando a Matteralla o semplicemente affacciandosi per parlare con l’uomo col quale lo vediamo interagire.

Se, poi, il Duca e il Presidente della Repubblica si siano visti in seguito per farsi le congratulazioni a vicenda questo non lo possiamo sapere. Basandoci sui fatti, quindi, non è ben chiaro ciò che sia capitato in quegli istanti di festa per l’Italia e di tristezza per l’Inghilterra. Il Principe, ad ogni modo, ha dovuto far fronte anche ad atti di razzismo. Continuate a leggere per saperne di più…