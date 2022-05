Proteggi il tuo viso dalla disidratazione dovuta a luce blu

La pelle. La esponiamo meno ai rigori della stagione fredda, vero, ma altri fattori continuano ad attaccarla, provocandone un invecchiamento precoce. Tra questi la luce emessa da schermi di computer e cellulari, proprio quelli che negli scorsi mesi ci hanno permesso di continuare a lavorare da casa e di mantenere un contatto con il nostro mondo di affetti e relazioni, ma a costo di rimanere ore ogni giorno davanti agli schermi.

Conviene continuare a prendersi cura della nostra pelle, anche se questo tempo sospeso e casalingo sembra ormai alle spalle.

CONNETTIVINAVISO è un’emulsione fluida idratante protettiva a base di Acido Ialuronico, in sinergia con un pool di sostanze funzionali specifiche, studiata per contrastare la disidratazione e il precoce invecchiamento cutaneo dovuti a fattori atmosferici (freddo, vento, inquinamento) e radiazioni (raggi UV e luce blu degli schermi).

OXYGESKIN® protegge le cellule dallo stress ossidativo indotto dalla luce blu di computer e smartphone. L’estratto di Zenzero ha un’azione anti-inquinamento e i filtri solari UVA-UVB SPF15 difendono dalle radiazioni solari.

CONNETTIVINAVISO è stata testata clinicamente sotto controllo dermatologico presso laboratori indipendenti, ottenendo risultati significativi quali:

ripristino della funzione barriera

aumento dell’idratazione superficiale e profonda, a lunga durata

miglioramento dell’aspetto generale della pelle del viso

ripristino della funzione barriera del film lipidico cutaneo

effetto riparatore e lenitivo sulla pelle irritata

protezione della pelle dalle microparticelle inquinanti

protezione dalla luce blu ad alta energia

La formulazione, adatta anche per la pelle sensibile, è caratterizzata da una texture morbida e leggera che rende piacevole l’applicazione, si assorbe rapidamente e non unge. Un rituale piacevole da ripetere ogni mattina, per iniziare la giornata prendendosi cura di noi.

CONNETTIVINAVISO è disponibile in flacone airless da 50 ml. Il meccanismo di erogazione consente l’utilizzo di tutta l’emulsione senza sprechi. Inoltre, permette al prodotto di non venire mai a contatto con l’aria, garantendone l’integrità all’interno del flacone.

