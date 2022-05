Farmaceutici Dottor Ciccarelli: il benessere parla italiano

Farmaceutici Ciccarelli: l’azienda

La Farmaceutici Dottor Ciccarelli è un’azienda italiana che opera nei mercati dell’igiene orale, della cosmesi e della toilery. È un’impresa Made in Italy che compete nel contesto nazionale e internazionale, forte del suo know how tecnologico e delle sue divisioni di Ricerca e Sviluppo, Marketing e Produzione, realtà in grado di sviluppare innovazione e soluzioni ottimali per i consumatori.

Farmaceutici Dottor Ciccarelli è da poco entrata nel suo anno numero 201. Infatti, l’apertura della prima farmacia, fondata da Pietro Ciccarelli a Cupra Marittima, nelle Marche, avviene nel 1821. Negli anni successivi nascono i principali marchi dell’azienda: Pasta del Capitano, Cera di Cupra e Timodore.

Marchi che si sono sviluppati in oltre un secolo di storia, con un continuo aggiornamento di tecniche produttive, formule e prodotti, portando l’azienda da piccola impresa artigianale a importante realtà industriale, in grado di competere anche sui mercati internazionali.

Oggi Farmaceutici Dottor Ciccarelli continua la sua missione guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Marco Pasetti, discendente del fondatore Nicola Ciccarelli. Nel segno della continuità generazionale, il figlio Luca Pasetti è inserito nel Consiglio di Amministrazione.

Farmaceutici Dottor Ciccarelli sviluppa le sue attività a Milano, dove ancora oggi ha sede l’intera filiale produttiva, una struttura tecnologicamente all’avanguardia, con personale altamente specializzato, in grado di assicurare alti livelli di performance e capacità produttiva.

L’azienda conta a oggi circa 65 dipendenti, di cui la metà nei reparti produttivi. Il forte legame con il territorio è un elemento di caratterizzazione che differenzia l’azienda dai suoi principali competitor, realtà multinazionali che spesso delocalizzano la produzione in Paesi con minori costi di produzione.

Per riuscire a competere in mercati sempre più dinamici, tra il 2021 e il 2022 l’Azienda sta facendo importanti investimenti, con l’obiettivo di riposizionare i principali brand Pasta del Capitano e Cera di Cupra.

Per quanto riguarda Pasta del Capitano, a fine 2021 sono state realizzate soluzioni che diminuiscono l’impatto sull’ambiente, per progettare un futuro più sostenibile. Sono stati proposti sul mercato Igiene Orale dei tubetti di dentifrici in PBL (Plastique Barrier Laminate): un tubo senza alluminio, interamente realizzato in plastica quindi completamente riciclabile. Esso potrà insomma essere riconvertito e rientrare virtuosamente nel ciclo di consumo, senza produrre ulteriore gas serra e senza aggiungere nell’atmosfera ulteriore Co2.

Per Cera di Cupra nel 2022 è previsto un importante riposizionamento. Nel mese di maggio sarà lanciata la nuova Cera di Cupra, con una ridefinizione del logo del brand – che diventerà più moderno e impattante – e una accattivante e innovativa grafica – che renderà più riconoscibili e distintive le segmentazioni dell’offerta.

Ma soprattutto sono state riviste le formulazioni delle due creme più importanti della linea: Cera di Cupra Crema Rosa e Cera di Cupra Crema Bianca. Saranno caratterizzate da nuovi attivi, a base di Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari, Elastina, Complesso Multivitaminico e Acqua Termale. Il tutto proposto con un pack completamente riciclabile, in mono-materiale, per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Una vera “rivoluzione” per Cera di Cupra. Un rilancio ambizioso, che ha come obiettivo quello di proporre prodotti al passo con i tempi, in linea con i trend cosmetici, per presidiare il target delle consumatrici millennial.

Da qualche mese è inoltre online il nuovo sito di e-commerce di proprietà dell’azienda: ciccarellishop.it. L’obiettivo, in questo caso, è far conoscere e offrire ai consumatori la vastissima gamma dei marchi aziendali. Il sito è un negozio multi-brand che veicola i prodotti organizzandoli per tipologia e categoria, con aree specifiche dedicate a promozioni e prodotti in evidenza, e dà la possibilità di acquisto dei prodotti singoli, multipack e kit tematici.

