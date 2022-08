Quale tormentone 2022 rappresenta la tua estate? (QUIZ)

Quale dei tanti tormentoni del 2022 rappresenta di più la tua estate?

Estate è tempo di tormentoni e per il 2022 ne sono usciti davvero tanti. E ci sono per ogni gusto, anche per quelli che non li amano affatto.

Sangiovanni, dopo il successo dello scorso anno, quest’anno fa ballare tutti con Scossa. Fedez ha scelto Tananai e Mara Sattei per il suo trio ed è nata La dolce vita. E poi c’è il contestato Rhove che vuole far saltare tutti con Shekerando. Ma anche Elodie, Elettra Lamborghini, Annalisa, i Pinguini Tattici Nucleari.

Insomma, qualunque siano i tuoi gusti musicali, c’è sicuramente una canzone giusta per te, anche tra i tormentoni. Vuoi conoscere qual è quella che più ti rappresenta? Rispondi alle domande del nostro quiz e scopri il tuo risultato!

Scegli un/una vicino/a di ombrellone Chiara Ferragni Giulia Stabile Can Yaman Tommaso Zorzi Giulia De Lellis Filippo Bisciglia Giulia Salemi Devi andare in vacanza con gli amici, come vi organizzate? Scegliamo tutti insieme la meta Lascio fare a loro, mi fido Dico la mia, poi troviamo una soluzione Li accontento, altrimenti poi mettono il broncio Un posto vale l'altro, l'importante è stare insieme Mi lasciano carta bianca, decido io stavolta Ognuno va per fatti suoi Su quale social trascorri più tempo? Facebook Twitter Instagram TikTok Un oggetto essenziale quando vai in spiaggia Il ventaglio Gli occhiali da sole Il cruciverba La crema solare Le racchette Riviste o libri da leggere Le cuffiette per la mia musica preferita Fa caldissimo, ti rinfreschi con...? Acqua Gelato Ghiacciolo Limonata Birra Frutta fresca Coca Cola Con chi trascorrerai le vacanze? Insieme ai miei amici Con la mia famiglia Insieme al/alla mio/mia fidanzato/a Niente vacanze, devo lavorare Da solo/a all'avventura Il tuo segno zodiacale è... Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Sei un tipo più da.... Hotel Campeggio Quali di questi frutti mangi più spesso in estate? Pesche Melone Ciliegie Anguria Albicocche Fragole Nespole Per trascorrere il tempo in spiaggia preferisci Giocare a beach volley Correre Giocare a beach soccer Giocare a racchette (Beach tennis) Giocare a tiro alla fune Caccia al tesoro Giocare a bocce Quale di questi posti vorresti raggiungere per le vacanze? Roma Alghero Malibù Lugano New York Madrid Tokyo Qual è la tua stagione preferita? Autunno Inverno Primavera Estate Faresti una vacanza studio senza conoscere nessuno? Sì, sarebbe bellissimo fare un'esperienza simile Assolutamente no Potrei pensarci Scegli un colore che per te rappresenta l'estate La tua valigia ideale per le vacanze estive... Basta uno zaino Più è grande, meglio è Un trolley non troppo pretenzioso

Novella 2000 © riproduzione riservata.