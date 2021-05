Awed è dimagrito a L’Isola dei Famosi

Il reality condotto da Ilary Blasi con protagonisti i naufraghi sta andando avanti da diverse settimane. L’esperienza si sta facendo sempre più dura, soprattutto per quanto riguarda il mangiare. C’è chi soffre meno e chi patisce di più questa situazione. Tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi, sicuramente Awed è dimagrito davvero tanto. A provarlo, infatti, troviamo su Twitter un utente che ha postato die foto.

Qui, infatti, vediamo messe a confronto due immagini. Una ritrae lo youtuber probabilmente nel corso di una vacanza al mare. A destra, invece, lo vediamo su L’Isola mentre fa qualcosa di non molto chiaro. Dalla posizione, tuttavia, notiamo senza ombra di dubbio una evidente perdita di peso. Le costole sono molto più in evidenza rispetto a una volta.

La foto di Awed a L’Isola dei Famosi

Il dimagrimento di Awed, purtroppo, è portato ovviamente dalla scarsità di cibo a L’Isola dei Famosi. Di certo non aiuta il perdere le prove importanti come quelle di abilità che permettono di guadagnarsi preziosi banchetti. Quello di stasera, infatti, metteva a disposizione dei succulenti spiedini. Insomma, speriamo che presto possa mangiare un po’ di più. Tutto questo di certo non gli fa bene, nonostante ha sdrammatizzato dicendo: “Io ormai mi nutro d’aria. […] Pratico la fotosintesi“.

Continuate a seguirci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.