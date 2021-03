Chi è Awed? Età, altezza, fidanzata, Instagram e YouTube

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Awed, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social, Instagram e YouTube.

Chi è Awed

Nome e Cognome: Simone Paciello (in arte Awed)

Data di nascita: 12 luglio 1996

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: youtuber, conduttore, cantante

Fidanzato: è attualmente single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @awed__

Canale YouTube: @Awed

Awed età, altezza e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Awed. Simone Paciello nasce a Napoli il 12 luglio del 1996.

La sua età è dunque di 24 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Vediamo cosa sappiamo della vita privata dello youtuber.

Vita privata

Della vita privata di Awed sappiamo che in passato ha avuto una lunga relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set del film Natale al Sud e a poco a poco è nato l’amore.

Tuttavia da qualche tempo fa la storia si è interrotta, anche se ad oggi non sono ben chiare i motivi della separazione. Stando alle teorie di numerosi utenti, Simone sarebbe interessato alla collega Giulia Penna, ma la notizia però non è mai stata confermata.

Ad oggi dunque Awed non ha una fidanzata e risulta essere single, nonostante qualche tempo fa si sia parlato di un presunto flirt con Giulia De Lellis, che è stato però smentito.

Scopriamo adesso dove seguire Simone sui social, in particolare su YouTube e Instagram.

Dove seguire Awed: social, YouTube e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Awed sui social, in particolare su YouTube e su Instagram.

Come è noto il conduttore ha un canale aperto su YouTube, sul quale spesso carica numerosi video, che vengono seguiti da migliaia di utenti.

Anche su Instagram Simone ama condividere col suo pubblico i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Awed inizia nel 2012, quando Simone decide di debuttare su YouTube all’età di 16 anni. A quel punto Paciello apre un suo canale personale, dove inizia a postare alcuni simpatici video, duranti i quali lo youtuber commenta con ironia alcuni programmi televisivi, tra cui Il Collegio. I suoi filmati in breve tempo iniziano a spopolare sul web e Simone raggiunge così la notorietà.

Nel 2016 così partecipa alle due edizioni del programma Social Face, in onda su Sky, insieme ad altri celebri volti noti su YouTube, tra cui Favij, Stepny, Greta Menchi e Francesco Posa Uno. Successivamente Simone insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, forma un trio comico, che ottiene un successo incredibile sul web. I 3 giovani vengono così notati da Massimo Boldi, che nel 2016 li sceglie per partecipare al suo nuovo cinepattone Natale al Sud.

Sempre nel 2016, come se non bastasse, Awed pubblica il suo primo libro: Penso ma non penso. L’anno successivo, insieme a Preziosi e Dose, firma un contrato discografico con l’etichetta di Fedez e J-Ax Newtopia, realizzando così i brani Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti.

Tra il 2020 e il 2021 Simone conduce insieme ad Annie Mazzola, il GFVIP Party, in onda su Mediaset Play. Per di più a febbraio del 2021 viene ufficializzato come primo concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo. Scopriamo di più in merito alla sua partecipazione al reality show.

Awed a L’Isola dei Famosi 2021

A febbraio 2021 i canali social de L’Isola dei Famosi annunciano che Awed sarà il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality. Il programma, dopo la lunga pausa, tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Inviato speciale dall’Honduras sarà Massimiliano Rosolino, mentre opinionisti del programma saranno Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Queste le prime parole di Awed in merito alla partecipazione a L’Isola de Famosi 2021 su Instagram:

“Finalmente posso dirvelo sarò un concorrente dell’isola dei famosi! Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarcato sull’isola capirò meglio dove sono finito. C’ho già fame, spero facciate il tifo per me. Me lo fate un in bocca al lupo?”

Vediamo infine chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 oltre ad Awed.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021

Oltre ad Awed a partecipare a L’Isola dei Famosi 2021 ci sono altri 15 concorrenti. Ecco chi sono:

Paul Gascoigne

Elisa Isoardi

Brando Giorgi

Vera Gemma

Drusilla Gucci

Akash Kuhmar

Visconte Guglielmotti

Valentina Persia

Angela Melillo

Gilles Rocca

Roberto Ciufoli

Francesca Lodo

Daniela Martani

Beppe Braida

Miryea Stabile

