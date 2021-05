Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi

La quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi è iniziata da poco, ma subito si è accesa. Ilary Blasi ha infatti iniziato da Gilles Rocca per i problemi psicofisici che ha avuto in settimana. E poi si è tornati a parlare del fatto che lui avrebbe chiesto a tutti di nominarlo perché voleva tornare a casa. Così si è acceso un dibattito in studio e in Palapa. Tutto questo ha successivamente portato anche ad uno scambio di frecciatine tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi.

Nel dettaglio, l’opinionista vincitore del Grande Fratello Vip 5 è subito intervenuto contro i naufraghi che erano andati contro Miryea, definendoli dei “paraculo”. E ha detto che palesemente si sono messi d’accordo per nominare Gilles. Lui allora si è difeso facendogli l’esempio della sua esperienza nel Grande Fratello. Ed è proprio a questo punto che è partito il litgio infuocato.

Tommaso ha infatti detto a Gilles di non pensare a lui e al Grande Fratello, ma Rocca ha subito ribattutto con: “Hai fatto quello nella vita, che devo guardare?”. E allora Tommaso ha risposto: “Perché te che hai fatto?”. Così Rocca è andato avanti: “I Like, i like, follower, per il resto che hai fatto? Io che ho fatto? Vatti a documentare, non guardare solo Instagram, guardati anche il cinema…Marco Lisi, Paolo Sorrentino”. Così Tommaso Zorzi ha concluso, anche un po’ scocciato, con un: “Abbiamo George Clooney qua!”.

Ecco il video, preso da Twitter, di quello che è successo:

Lo scontro infuocato tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca #isola pic.twitter.com/Bxd1M4dR77 — isola out of context (@oocisola) May 3, 2021

Ilary Blasi ha poi interrotto tutto e ha parlato di nuovo con Gilles Rocca mandandolo sulla spiaggia. Per lui, infatti, c’era una sorpresa, un messaggio dalla sua fidanzata Miriam che lo ha tranquillizzato e lo ha spronato ad andare avanti. Il televoto del pubblico ha comunque decreato l’uscita proprio dell’attore e regista che però potrebbe continuare la sua avventura rimanendo su Playa Imboscada, dove c’è già Beatrice. Accetterà? Per molti deciderà di tornare a casa.

