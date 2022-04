1 Raffaello Tonon vs Soleil Sorge

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Raffaello Tonon. Come sappiamo negli ultimi mesi l’opinionista ha commentato spesso quello che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, condannando in diversi occasioni Soleil Sorge. Il triangolo nato tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alex Belli e Delia Duran infatti ha fatto discutere l’Italia intera, e proprio Tonon a riguardo aveva speso parole molto dure per l’influencer, al punto da affermare:

“Io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni”.

Adesso come se non bastasse è accaduto dell’altro che sta già facendo discutere i social. Raffaello Tonon ha infatti rilasciato un’intervista durante la quale ha nuovamente ribadito senza giri di parole la sua antipatia per Soleil Sorge. A quel punto i fan dell’ex Vippona hanno commentato l’accaduto sul web, e proprio un’utente ha fatto una durissima illazione contro Tonon, facendo riferimento a Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil e uno dei suoi migliori amici. Ma non solo. Ad arrivare è stata anche la reazione della Sorge, che ha lasciato un like al commento, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato.

