10 Maggio 2023

Re Carlo III

L’identità del Tristo Mietitore all’incoronazione di Re Carlo

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’incoronazione di Re Carlo, un evento storico che ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo davanti alla televisione. Ovviamente sono stati tantissimi gli ospiti presenti, come per esempio Sergio Mattarella e Andrea Bocelli. Ma anche Katy Perry e tutti gli altri Capi di Stato.

Tra i grandi assenti possiamo citare Meghan Marle. La moglie di Harry, infatti, probabilmente a causa del cattivo sangue che scorre con la Famiglia Reale ha preferito lasciare andare il marito da solo. Ad ogni modo l’incoronazione è avvenuta senza problemi e il Re ha pronunciato il suo giuramento:

“Io Carlo professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e mantenere le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge”.

Durante il grande giorno di Re Carlo, tuttavia, è stata avvistata anche una figura molto misteriosa. Un video diventato virale sul web, infatti, aveva posto l’attenzione su qualcuno che sembrava vestito da “Tristo Mietitore“, ovvero con mantello nero e quella che sembrava una falce tenuta in mano. Ma qual è la sua vera identità?

Finalmente è stata gettata luce sulla questione. Si trattava semplicemente di quello che viene chiamato “verger“, cioè un membro della comunità dell’abbazia di Westminster. Si occupa delle funzioni religiose e il suo abbigliamento comprende una tunica nera e una sorta di bastone che è stato confuso con una falce. Tutto ciò è stato rivelato dalla rivista britannica Newsweek.

Tutto ciò è stato rivelato dalla rivista britannica Newsweek.