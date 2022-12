NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Dicembre 2022

Re Carlo III

Le banconote con l’immagine di Re Carlo III

Sono trascorsi più di tre mesi da quando la Regina Elisabetta è morta e da quando Re Carlo III è stato eletto nuovo monarca del Regno Unito. Il sovrano ha così preso in mano le redini del regno, insieme a sua moglie la Regina consorte Camilla. Il prossimo 6 maggio così si terrà l’incoronazione ufficiale e tutti i sudditi attendono con ansia questa grande giornata. La cerimonia, come già annunciato, per volere dello stesso Carlo non sarà sfarzosa come fu all’epoca quella di Elisabetta. Di certo però non mancheranno le emozioni. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che sta già facendo discutere.

La Banca d’Inghilterra ha infatti mostrato per la prima volta il design delle nuove banconote, che riporteranno l’immagine di Re Carlo III. Le sterline, quelle da 5, 10, 20 e 50, entreranno in circolazione a partire dal 2024, ma non sostituiranno le attuali con la Regina, che continueranno ancora a essere utilizzate. Ecco cosa ha affermato il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey:

“Si tratta di un momento significativo, poiché il re è il secondo monarca ad apparire sulle nostre banconote. Per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento, le nuove banconote verranno stampate solo per sostituire quelle usurate e per soddisfare un aumento complessivo della domanda di banconote”.

Le nuove banconote saranno stampate con la doppia immagine di Re Carlo III, e come annunciato inizieranno a circolare a partire dalla metà del 2024. In questi giorni invece sono arrivate le prime monete con l’effigie del monarca. Anche in questo caso però non andranno a sostituire le vecchie con la Regina Elisabetta. Carlo nel mentre si prepara a vivere il suo primo Natale da sovrano, e senza dubbio si riunirà con tutta la sua famiglia. Grandi assenti, come era prevedibile, Harry e Meghan, che resteranno in America.