Che fine faranno i cani della Regina Elisabetta? Ecco chi se ne prenderà cura

Ecco cosa succederà ai cani e ai cavalli della Regina Elisabetta

Quando pensiamo alla Regina Elisabetta pensiamo anche ai suoi animali. Tra cani e cavalli, la sovranna, deceduta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni, ha avuto tantissimi animali domestici. E con loro spesso è stata fotografata. Sicuramente i più famosi sono stati i suoi corgi, diventati quasi un simbolo della Royal Family. Si stima che abbia avuto nella sua vita più di 30 cani.

Elisabetta II aveva ereditato questa passione per gli animali dal padre, Re Giorgio VI. Ha ricevuto il suo primo cagnolino, un piccolo corgi al quale ha dato il nome di Dookie, all’età di 7 anni. Quando aveva 18 anni, invece, è arrivata Susan (sempre di razza corgi) che le ha fatto compagnia per 15 anni, anche durante il viaggio di nozze con Filippo.

Da quel momento la Regina Elisabetta ha posseduto più di 30 cani, tra cui labrador, cocker spaniel e dorgi (una nuova razza nata dalle avventure dei suoi corgi e dai bassotti tedeschi di sua sorella Margaret). Nel 2018, quando è morta Willow, Elisabetta aveva pensato di non prendere più animali, per non lasciarli soli in vista di un suo eventuale decesso. Fu il figlio Andrea a farle cambiare idea, regalandole due piccoli dorgi, Muick e Fergus, dopo il ricovero del marito. Fergus è decudo un mese dopo la scomparsa del Principe Filippo a causa di alcuni problemi al cuore.

Alla sua morte la Regina Elisabetta ha lasciato quattro cani. Candi (dorgi di 13 anni), Muick, Lizzie (una cocker spaniel arrivata a gennaio) e un altro corgi ricevuto dalle nipoti Eugenia e Beatrice di cui non si conosce il nome. E non dimentichiamo i vari cavalli che possedeva, due dei quali entrati nelle stalle reali in occasione del recente Giubileo di Platino. Sono stati dono dei presidenti francese Emmanuel Macron e azero Ilham Aliyev.

Che fine faranno quindi questi animali? Stando ad alcune indiscrezioni, come riporta anche il sito Gossip e TV, dei cavalli se ne occuperanno la principessa Anna e sua figlia Zara Tindall, entrambe campionesse di equitazione. Per i cani invece pare che due dei quattro animali saranno accolti dal Principe William e dalla moglie Kate Middleton che possiedono già Orla, un cocker spaniel. Mentre gli altri due entreranno a far parte della famiglia di Andrea.

