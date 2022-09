Luigi Strangis sarà nella nuova edizione Tu si que vales

Luigi Strangis da Amici 21 a Tu si que vales

Sabato 17 settembre inizierà su Canale 5 la nuova edizione di Tu si que vales, il programma dei talenti targato Fascino con a capo Maria De Filippi. Da luglio si stamno svolgendo le registrazioni con ovviamente il pubblico presente. Quindi abbiamo alcune anticipazioni e tra queste c’è la presenza di Luigi Strangis.

Il vincitore di Amici 21, infatti, era presente all’ultima registrazione fatta in veste di ospite. Quindi si è anche esibito. Oltre a lui è salita sul palco Giordana Angi. Ma perché tutto questo? Il cantante lunedì scorso si è aggiudicato il disco d’oro per il suo album Strangis pubblicato alla fine del suo percorso nel talent show. È l’unico al momento della sua edizione che ha avuto il riconocimento FIMI per l’album.

La presenza di Giordana era dovuta al fatto che il disco d’oro gli è stato consegnato proprio da lei in veste di fondatrice, insieme a Briga, Gabriele Costanzo ed Emanuela Sempio, dell’etichetta indipendente 21CO di cui Luigi Strangis fa appunto parte insieme ad Alex. Un bel momento, quello della consegna del disco, dove il cantante si è mostrato davvero felice.

Non sappiamo di preciso quando questa puntata di Tu si que vales con Luigi ospite andrà in onda. Considerando la consegna del riconoscimento, è probabile che questa parte venga mostrata subito nella prima puntata, quindi il 17 settembre. Infatti la messa in onda non corrisponde totalmente alle registrazioni. I più attenti avranno notato che durante le puntate ai tagli di scena a volte il pubblico cambia.

Comunque anche quest’anno a Tu si que vales ritroveremo come giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. A rappresentare il pubblico votante ci sarà ancora una volta Sabrina Ferilli. Inoltre i conduttori sono i soliti quattro: Martin Castrogiovanni, Alesio Sakara, Belem Rodriguez e Giulia Stabile.

