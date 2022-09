1 I figli di William e Kate presenti al funerale della Regina Elisabetta

Questa mattina all’interno dell’Abbazia di Westminster si sono svolti i funerali di stato della Regina Elisabetta. Milioni di persone sono accorse da ogni parte del mondo per salutare con affetto Sua Maestà per l’ultima volta. A partecipare alla funzione sono stati anche i funzionari di stato di tutto il mondo e numerosi leader politici, tra cui Biden e Mattarella. Non sono mancati naturalmente anche tutti i membri della Royal Family inglese, dalla Principessa Anna, ad Andrea di York, fino ad arrivare a Wiliam, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Ma non solo.

A sorpresa infatti a partecipare al funerale della Regina sono stati anche il Principe George e la Principessa Charlotte, figli dei neo eletti Principi del Galles. I due bambini, che hanno rispettivamente 9 e 7 anni, hanno a loro volta reso omaggio alla loro bisnonna, apparendo elegantissimi e impeccabili come mai prima d’ora. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web.

Dopo la funzione il feretro della Regina Elisabetta è stato trasportato sul carro funebre di stato. Poco prima della partenza da Westminster, proprio la Principessa Charlotte è stata avvistata mentre sussurrava qualcosa all’orecchio di suo fratello George. Naturalmente a quel punto in molti si sono chiesti cosa si stessero dicendo i due bambini, e poco fa sembrerebbe essere arrivata la risposta che tutti stavamo aspettando. Stando a quanto riporta la stampa britannica, sembrerebbe che Charlotte abbia ricordato il protocollo a George, sussurrandogli di “inchinare il capo” come segno di rispetto nel momento in cui il carro funebre della Regina sarebbe partito.

gli inciuci di charlotte al funerale voglio saperli pur’io pic.twitter.com/LSag52WDhf — 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒚🥀 𝗱𝘂𝘆 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗲𝗿𝗮 (@badterry22) September 19, 2022

Sui social così gli utenti hanno elogiato i due giovani membri della Royal Family per il loro comportamento al funerale di Sua Maestà. Nel mentre in questi giorni a parlare è stato Re Carlo III. Il nuovo monarca infatti ha tenuto il suo primissimo discorso alla nazione. Rivediamo le sue dichiarazioni.