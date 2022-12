NEWS

Andrea Sanna | 9 Dicembre 2022

GF Vip 7

GF Vip 7: arriva Riccardo Fogli?

Mentre attendiamo l’arrivo della nuova puntata del GF Vip 7 (che andrò in onda eccezionalmente domani in prime time), pare ci siano grosse novità sui nuovi vipponi. Ultimo nome emerso è quello di Riccardo Fogli, come raccolto da TV Blog.

Stando a quanto riportato dal sito in questione non domani, ma lunedì prossimo il cantante toscano farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia del GF Vip 7. Ma pare non sarà il solo, perché insieme a lui ci sarà un altro volto noto. Nei giorni scorsi erano emersi vari nomi, tra cui Milena Miconi, Taylor Mega, Ivan Gonzalez e non solo. A oggi però non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale.

Il portale web, però, si dice certo che la prossima settimana, con il primissimo appuntamento a disposizione, Riccardo Fogli varcherà la Porta Rossa. Se così fosse per lui si tratterebbe di un ritorno sul piccolo schermo dopo la faticosa esperienza a L’Isola dei Famosi e la precedente ancora Music Farm.

Lo stesso Riccardo Fogli, infatti, dopo l’avventura in Honduras aveva dichiarato che non avrebbe fatto più un reality. Evidentemente, però, se la notizia dovesse rivelarsi vera, avrà cambiato idea. In base alle informazioni riportate dal sito, infatti, per Alfonso Signorini, proprio a causa di questo, pare abbia dovuto lavorarci un po’ per convincerlo.

Cosa che fa dubitare, però, è il fatto che attualmente Riccardo Fogli sia impegnato con vari progetti e concerti. Secondo i rumor “avrebbe annullato le tournée musicali che aveva in programma in Sud America e a New York, già previste per dicembre e gennaio”.

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì per scoprire cosa succederà! Intanto vi invitiamo a seguirci ancora per altre curiosità sul GF Vip e i suoi protagonisti. Qui di seguito alcune notizie a riguardo…