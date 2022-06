1 Nuovo amore per Riccardo Guarnieri?

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato senza dubbio Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere infatti dopo la fine della sua ultima relazione ha deciso di fare ritorno all’interno del dating show, mettendosi così alla ricerca di una nuova potenziale anima gemella. Fin dal primo momento però Riccardo si è riavvicinato alla sua ex Ida Platano, con la quale come è ben noto ha avuto una travagliata relazione. A poco a poco i due hanno così ripreso a sentirsi, e nelle ultime settimane proprio la Dama ha apertamente confessato i suoi sentimenti, ammettendo di essere ancora innamorata. Tuttavia Guarnieri dal suo canto non sembrerebbe contraccambiare, e per questo motivo ha preferito non ricominciare a frequentare la Platano.

Solo di recente però, a distanza di pochissimi giorni dalla fine di Uomini e Donne, Riccardo è stato paparazzato per le vie di Bari insieme a una misteriosa donna mora, di cui non si conosce l’identità. Adesso però come se non bastasse spuntano nuovi retroscena sulla presunta nuova fidanzata del Cavaliere, che sembrerebbe aver ritrovato l’amore.

Stando a quello che svela Amedeo Venza, che ha ricevuto una segnalazione da un follower, sembrerebbe che la presunta nuova fiamma di Riccardo Guarnieri si trovi attualmente a Napoli. Ma non solo. La donna in questione ha postato delle immagini sui suoi social, nelle quali apparirebbe la sagoma proprio del Cavaliere, che si troverebbe dunque con lei.

Tuttavia precisiamo che non è certo che l’uomo che appare di spalle sia proprio Riccardo, e non è detto che il celebre volto di Uomini e Donne abbia davvero una nuova fidanzata. Senza dubbio però nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle news in merito. Nel mentre solo pochi giorni a dire la sua è stata Ida Platano, che a Verissimo ha parlato dei suoi sentimenti per Riccardo. Rivediamo le sue dichiarazioni.