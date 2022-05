Riccardo Guarnieri paparazzato con una mora (e non è Ida Platano)

1 Riccardo Guarnieri ha una nuova fiamma?

Uomini e donne non è ancora giunto alla conclusione (anche se manca poco), ma le registrazioni in realtà sono terminate. Quindi i protagonisti di questa edizione sono in pratica liberi. Qualcuno continuerà, lontano dagli studi, alcune conoscenze appena inziate. Mentre c’è chi è completamente libero da qualsiasi conoscenza. È il caso di Riccardo Guarnieri, ultimamente sempre al centro dello studio insieme a Ida Platano.

Come abbiamo visto in queste ultime punate del dating show, l’ex coppia sembrava essersi riavvicinata. Se è abbastanza chiaro che la dama sia ancora molto presa, non si può dire lo stesso del cavaliere. Riccardo, infatti, non è mai chiaro quando parla. A volte sembra lasciare la porta aperta, altre volte sembra non voler più avere una storia con Ida.

Da quanto sappiamo dalle anticipazioni delle ultime puntate, i due dovrebbero chiudere definitivamente, con Ida arrivata oltre la sopportazione a causa dell’atteggiamento di Riccardo. E a quanto pare lui potrebbe non aver perso tempo in fatto di frequentazioni. Sì perché appena una settimana dopo l’ultima registrazione, il cavaliere pugliese è stato paparazzato in compagnia di una donna mora. E non è la nota parrucchiera bresciana.

A lanciare il gossip è Amedeo Venza che ha ricevuto la segnalazione da una persona anonima sul suo profilo Instagram. In pratica questa persona ha trovato Riccardo Guarnieri in giro per Bari con una donna dai lunghi capelli neri. E ovviamente non si trattava di Ida Platano. La fonte ha quinti scattato una foto e l’ha mandata a Venza.

Sarà davvero una donna che sta frequentando e quindi un probabile nuovo amore? O si tratta semplicemente di un’amica o una parente?

Intanto Riccardo ha parlato col magazine di Uomini e donne e ha raccontato una parte importante del suo passato che forse ce lo possono far comprendere meglio oggi in ambito sentimentale. Ecco cosa ha rivelato…