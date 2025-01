Ecco la ricetta del Guazzetto di lenticchie, Riso Venere, anatra e salsa di melagrana. La ricetta è a cura di Teresa Balzano.

Ingredienti

300 g di riso Venere®

un petto d’anatra

sale q.b.

Per la salsa:

2 melagrane grandi

2 cucchiai di zucchero

un cucchiaino di maizena

Per le lenticchie:

250 g di lenticchie già cotte

una carota

una costa di sedano

una cipolla

una foglia d’alloro

sale

Procedimento

Per la salsa di melagrana procedete spremendo i frutti e schiacciando bene i grani per ricavare tutto il succo. Filtrate e mettete sul fuoco insieme a 2 cucchiai di zucchero.

Lasciate cuocere a fuoco dolce fino a ridurre la salsa di due terzi.

Fate sciogliere la maizena in acqua fredda e unitela alla salsa. Fate addensare fino a renderla cremosa e togliete dal fuoco.

Per le lenticchie, tritate il sedano la carota e la cipolla e fate rosolare in una pentola con 2 cucchiai d’olio. Aggiungete una foglia d’alloro e le lenticchie.

Lasciate rosolare per un minuto e poi coprite con acqua o brodo vegetale caldo. Lasciate insaporire il tutto per 30 minuti e poi togliete dal fuoco.

Procedete alla cottura del petto d’anatra. Praticate dei tagli sulla pelle e poi fate cuocere su una piastra o una padella antiaderente ben calda disponendo il petto con la pelle a contatto con la padella.

Girate dopo circa 3-4 minuti, facendo attenzione che la pelle non bruci e fate cuocere per altri 3-4 minuti dall’altro lato (tempi per un petto d’anatra di circa 400 g).

Togliete poi dal fuoco e passate in forno a 220° per altri 5 minuti.

Intanto, fate cuocere il riso Venere in abbondante acqua salata. Dopo il passaggio in forno lasciate riposare il petto d’anatra per 5 minuti e tagliatelo a fette.

Componete il piatto disponendo sul fondo un mestolo di guazzetto, aggiungete il riso Venere, una o 2 fette di petto d’anatra e completate con la salsa di melagrana.

Se gradito, decorate con dei grani di melagrana.