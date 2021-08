1 Svaligiata la casa di Roberta Beta (FOTO)

Ore non esattamente tranquille, per Roberta Beta, quelle appena passate. La potreste ricordare per essere una delle storiche concorrenti del Grande Fratello. Lei, infatti, ha partecipato alla primissima edizione del reality show. Di recente, invece, ha avuto la spiacevole sorpresa di aver ritrovato la propria abitazione completamente a soqquadro. Nella foto qui sotto, pubblicata in un post sul suo profilo Instagram, possiamo vedere la situazione. Per fortuna, però, nessuno si è fatto male e i ladri sembra non abbiamo preso nulla.

I malviventi hanno scelto proprio il giorno del suo compleanno per andare nella sua abitazione e tentare di rubare qualcosa di valore. Incredula dall’accaduto, perciò, l’ex concorrente del GF ha voluto immortalare il momento e postarlo sui social. Qui sotto, inoltre, leggiamo anche il commento che accompagna l’immagine:

Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! #sorrideresempre #resilienza #happybirthday #vaffaday. A casa avrebbe dovuto esserci mio figlio ma io sono andata a prenderlo per portarlo al mare… Lì sì che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!

La casa di Roberta Beta svaligiata

Per una serie di coincidenze fortuite, quindi, né Roberta Beta né suo figlio si trovavano in casa nel momento del furto. Non si sa chi possa aver commesso questo atto o se verranno presi. Molto probabilmente l'ex gieffina ha sporto una denuncia.