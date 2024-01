Roberta Di Padua lascia a sorpresa Uomini e Donne tra le lacrime (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2024

Questo pomeriggio Roberta Da Padua ha deciso di lasciare Uomini e Donne dopo la delusione con Alessandro Vicinanza.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne dopo le vacanze di Natale si è aperta con Roberta Di Padua che ha affermato di voler lasciare il dating show. Il tutto è avvenuto dopo aver visto un filmato in cui Alessandro Vicinanza ha chiesto a Cristina di uscire per un appuntamento.

Delusa da questo atteggiamento, quindi, ha espresso il suo desiderio perché non riesce più a sopportare la situazione. Lei è convinta che l’amore non sia un sentimento che è destinato a lei:

“Voglio lasciare il programma. Non voglio stare qui a guardare le altre persone, a dare i numeri ad altre persone. Non voglio ad avere di fronte un’altra persona che esita con chi ballare.

Che dà a una persona che nemmeno conosce e toglie a me. Lui liberissimo a uscire con chi vuole. Io bado a casa e mi faccio la mia vita. Va bene così. Ho preso uno schianto che non ce la faccio”.

Maria De Filippi ha chiesto a Roberta Di Padua se fosse sicura e lei ha replicato che dopo l’ennesima possibilità che si è data “l’amore non è destinato a me“. Anche Ida Platano a tentato di parlare ma la Dama l’ha bloccata subito prima di litigare: “Tu fai i gesti inutili qui e poi parli in altri modi a Verissimo“. Alessandro, invece, non ha saputo che cosa fare e Roberta ha affermato:

“Per me può dire quello che vuole ma ho deciso. Non posso stare qui a vedere tutte le uscite. Io non ce la faccio, che devo fare? Non è possibile”.

purtroppo non credo che riuscirò a superare questa cosa #uominiedonne pic.twitter.com/2yLZAzG8iC — OPI | Ricchi E Poveri a Sanremo era (@opiquellovero) January 8, 2024

Gli opinionisti hanno tentato di convincerla a rimanere, anche perché effettivamente tra loro non c’è stato niente di che. Stanno solo bene insieme e c’è una buona chimica, ma oggi lui non è preso dalla Dama. A questo punto Roberta Di Padua è uscita dalla studio seguita da Alessandro che ha provato a riportarla indietro.

Il segmento si è chiuso con Roberta che torna in camerino e chiude la porta in faccia al Cavaliere. Tornerà a Uomini e Donne? Al momento non lo sappiamo.