1 La gioia di Roberto Farnesi, presto padre

Roberto Farnesi, tra gli attori più apprezzati del piccolo schermo, ieri ha voluto condividere una gioia indescrivibile con i suoi follower. L’attore de Il Paradiso delle Signore, infatti, presto diventerà padre per la prima volta.

“Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”, ha dichiarato Roberto Farnesi in una recente intervista, come riportato da Vanity Fair. E a quanto pare così sarà. Ieri sul suo profilo Instagram l’amato attore ha pubblicato una foto dove si mostra euforico con un finto pancione e una bella didascalia: “La gioia è talmente tanta… consentitemi di fare un po’… il bischero!”, ha detto felice.

Foto storie Instagram – Roberto Farnesi

A commentare il lieto annuncio anche la sua fidanzata Lucya Belcastro, molto più riservata dell’affascinante attore. La compagna di Roberto Farnesi ha postato infatti una dolcissima foto con su scritto: “Presto in 3”.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, come raccolto da Fanpage.it, Roberto che ha posato insieme alla sua Lucya, ha raccontato: “La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre”. Mancano dunque ancora alcuni mesi prima di poter festeggiare l’arrivo della piccola. Sempre secondo il sito potrebbe chiamarsi Mia, come rivelato dallo stesso Farnesi alla rivista. Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore, infatti, aveva detto che se avesse avuto una femminuccia le avrebbe voluto dare quel nome.

Così Roberto Farnesi realizza insieme alla sua compagna uno dei suoi più grandi desideri e non possiamo che esserne felici. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it ci congratuliamo con la coppia e facciamo i nostri migliori auguri.

Continua…