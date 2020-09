1 Omaggio dalla Puglia a Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful

Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando Ronn Moss non interpreta più Ridge Forrester in Beautiful (era il 2012), l’attore americano è rimasto nel cuore di milioni di fan. Per tale ragione la Puglia ha deciso di porgere lui un caloroso omaggio, vista la sua presenza a Bisceglie.

Ieri, a Villa Ciardi, è andata in scena una serata tenuta dall’Orchestra Filarmonica Pugliese. Di punto in bianco i musicisti hanno improvvisato delle note riconoscibilissime ai telespettatori. Parliamo dell’iconica sigla di Beautiful, che ormai non ha bisogno di presentazioni. Un bell’omaggio a Ronn Moss. Ecco quanto riportato da Bisceglie 24 nella giornata odierna, che ha riportato nel dettaglio tutto l’accaduto:

“Il volto noto della fiction tv è un appassionato di vini e, nei pressi di Fasano, produce un Primitivo che porta il suo nome. L’occasione ha poi voluto che l’attore fosse in Puglia per girare un film. Da qui l’idea di averlo come ospite nella sala ricevimenti del nord-barese, per una cena glamour. A completare il quadro la musica dell’Orchestra Filarmonica Pugliese alla bacchetta del suo direttore stabile, Giovanni Minafra che, per l’occasione, ha arrangiato la sigla storica della soap opera che ha avuto Moss per protagonista, sorprendendo i tanti partecipanti all’evento e lo stesso interprete”.

Il video lo potete trovare CLICCANDO QUI. Ronn Moss è parso davvero molto sorpreso da questo omaggio, che molto probabilmente non si aspettava.

Ma non solo perché Ronn Moss ha scelto proprio la Puglia come location per il suo prossimo film ‘Viaggio a sorpresa’. Le reti locali hanno anche raccontato meglio nel dettaglio il progetto che sta coinvolgendo l’attore nel BelPaese e che vedrà tra i protagonisti anche l’amatissimo Lino Banfi. Tra l’altro proprio nella regione ha tenuto anche dei casting per comparse e attori.

Da oggi 7 settembre 2020 dunque il via alle riprese della pellicola di Ronn Moss.

