Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2023

Ecco perché Rosa Chemical non sarà sul palco di Love Mi

In queste ore alcuni maliziosi utenti sui social stanno parlando di una presunta lite tra Fedez e Rosa Chemical. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quello che sta accadendo e qual è la verità su questo gossip infondato. Come in molti sapranno il prossimo 27 giugno, in Piazza Duomo a Milano, si terrà la seconda edizione del concerto di beneficenza Love Mi, organizzato proprio da Federico. Ieri mattina si è così svolta la conferenza stampa dell’evento, durante la quale sono stati annunciati i 29 artisti che saliranno sul palco e che per tutta la serata faranno cantare e scatenare il pubblico. Da Annalisa, agli Articolo 31, a Francesca Michielin, a Lazza, a Tananai, senza dubbio il cast di quest’anno è davvero ricco. Tuttavia a non sfuggire agli occhi attenti del web è stato un dettaglio.

In molti infatti hanno notato l’assenza del cantante di Made in Italy, che solo lo scorso anno è stato tra i protagonisti del concerto. A quel punto le malelingue del web hanno iniziato a parlare di una presunta lite tra Fedez e il rapper e la notizia non è passata inosservata. Le cose però non stanno affatto così.

Ma perché allora Rosa Chemical non sarà presente al concerto Love Mi? La risposta è semplice. Proprio il 27 giugno il cantante sarà impegnato con una delle date del suo tour estivo, partito in questi giorni. Quella sera il rapper si esibirà a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, e di conseguenza non potrà partecipare a Love Mi.

Nessuna lite dunque tra Rosa e Fedez. I due artisti sono infatti in ottimi rapporti e i pettegolezzi del web sono destinati a rimanere tali. Cresce nel mentre l’attesa per il concerto evento di Federico, che quest’anno aiuterà concretamente l’Associazione Andrea Tudisco, che regala accoglienza e supporto a bambini con gravi patologie e le loro famiglie.