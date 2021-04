1 Rosa Di Grazia finalista di Amici 20

Sono ormai mesi che Rosa Di Grazia è nel mirino di Alessandra Celentano. Non è una novità infatti che la maestra di Amici di Maria De Filippi si è sempre opposta alla presenza della ballerina all’interno del talent show. Nel corso delle varie puntate l’insegnante ha fatto di tutto per cercare di mandare a casa l’alunna di Lorella Cuccarini, senza però riuscirci. Quest’ultima infatti ha sempre creduto in Rosa e per questo le ha concesso anche un posto al Serale, nonostante il parere contrastante della Celentano.

Adesso però è accaduto ciò che Alessandra temeva di più. Inaspettatamente infatti Rosa è stata eletta prima finalista di Amici 20, e a prendere tale decisione sono stati proprio gli allievi della scuola. Chiamati a rapporto da Maria De Filippi, gli alunni di ballo hanno dovuto scegliere a chi dare la prima maglia per accedere all’ultima puntata del programma.

A risultare la più votata così è stata proprio Rosa Di Grazia, che è diventata la prima finalista di Amici 20! Tuttavia a quel punto Alessandra Celentano, su tutte le furie, ha lasciato lo studio, dopo aver attaccato duramente non solo gli allievi di ballo, ma anche la Di Grazia stessa, che tuttavia ha ignorato del tutto i commenti della maestra. Nel corso della prossima puntata del Serale Rosa, come tutti gli altri concorrenti, continuerà a scontrarsi con i suoi compagni per arrivare alla fine del suo percorso, e se avete creduto a quanto vi abbiamo appena annunciato, noi di Novella2000.it abbiamo una notizia per voi:

Si trattava naturalmente di un piccolo scherzo in occasione del Pesce d’aprile! Rosa non è assolutamente stata eletta finalista di Amici, ed è ancora in gara come il resto dei suoi compagni!