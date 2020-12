1 A seguito delle voci di una presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, adesso alcune foto sembrerebbero rassicurare i fan

Sono passati anni da quando Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno ufficialmente dato il via alla loro storia d’amore. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, i due hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, e da allora non si sono mai più separati. Solo lo scorso anno dal loro amore è nato anche un figlio, Domenico, e attesissime sono anche le nozze. Rosa e Pietro, come sappiamo, si sarebbero dovuti unire in matrimonio diversi mesi fa. Tuttavia la nascita del bambino prima, e lo scoppio della pandemia dopo, hanno spinto la Perrotta e Tartaglione a rimandare l’evento. Da qualche giorno però una notizia sta facendo preoccupare i fan della coppia. Stando ad alcune sospette prove social infatti sembrerebbe che Rosa e Pietro siano in crisi e che attualmente i loro rapporti si siano freddati.

Da tempo infatti i due non si mostrano insieme su Instagram, e come se non bastasse uno strano sfogo dell’ex tronista ha alimentato le dicerie in merito alle tensioni in corso. Adesso però è accaduto qualcosa che ha riacceso la speranza dei fan. Solo qualche ora fa infatti sia la coppia si trova in treno, apparentemente insieme.

Proprio Rosa Perrotta infatti ha postato sui social una sua foto per l’appunto sul mezzo di trasporto, intenta a guardare fuori dal finestrino. L’ex tronista ha anche condiviso un breve filmato di suo figlio, che giocava tranquillo insieme a lei. Poco dopo però a mettere una simile storia è stato anche lo stesso Pietro Tartaglione, che si trovava sullo stesso treno della blogger. I due, pur non mostrandosi mai insieme, hanno dunque fatto intendere di trovarsi nella stessa carrozza, insieme al piccolo Domenico.

Che dunque le voci di una crisi tra Rosa e Pietro siano infondate? Cosa starà accadendo in realtà trai due? In attesa di ulteriori dettagli, rileggiamo lo sfogo che la Perrotta ha fatto qualche giorno fa su Instagram.