1 Rosalinda Cannavò fa chiarezza

Negli ultimi mesi come sappiamo è arrivato l’amore per Rosalinda Cannavò. L’amata attrice infatti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto la conoscenza di Andrea Zenga e a poco a poco tra i due è scattata la scintilla, nonostante all’epoca Adua fosse ancora fidanzata con Giuliano Condorelli. A quel punto l’ex gieffina è entrata letteralmente in crisi, e dopo aver capito che la sua storia era giunta al termine, si è finalmente avvicinata a Zenga, dando il via ad una bellissima storia d’amore. Ancora oggi tutto procede a meraviglia per la coppia, che nel mentre è andata a convivere. Per questo quando qualche ora fa sul web ha iniziato a girare uno strano messaggio proveniente apparentemente da parte dell’attrice, i social sono entrati in subbuglio. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando ha iniziato a circolare un messaggio in cui Rosalinda Cannavò sembrava annunciare che lei e Andrea Zenga si fossero lasciati. A quel punto i fan della coppia hanno chiesto spiegazioni, e così ad intervenire è stata la stessa attrice, che ha fatto chiarezza su quanto accaduto. L’account che ha postato il messaggio a suo nome era fake, e così Rosalinda ha voluto aggiungere:

“Segnalate questo profilo che si spaccia per me. Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi, invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di stro**ate? Spiegatemi, perché non comprendo. Aiutatemi a segnalare”.

Nessuna crisi dunque per la giovane coppia. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non si sono lasciati, e la loro storia prosegue a gonfie vele senza alcun intoppo. Nel mentre qualche giorno fa l’attrice, nel corso di un’intervista, ha svelato come vive le critiche del web. Rivediamo le sue parole.