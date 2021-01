Chi è Andrea Zenga? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo meglio chi è Andrea Zenga: età, biografia, famiglia, padre, fidanzata, curiosità, vita privata, lavoro, carriera, Temptation Island e Grande Fratello Vip.

Andrea Zenga età, altezza e biografia

Scopriamo tutte le informazioni su chi è Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip 5, attraverso la sua biografia. Andrea Zenga è nato a Milano il 16 settembre 1993, ha quindi 27 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è 1,80 m e il peso è di 70 Kg. Per quanto riguarda i tatuaggi risulta non averne nessuno sul suo corpo, o almeno non visibili.

Andrea è conosciuto perché suo padre è il famoso ex portiere di calcio di Inter e Nazionale italiana Walter Zenga. Sua madre è invece Roberta Termali, conduttrice TV di vari programmi sportivi. Tra l’altro ha avuto anche una breve relazione con Roberto Mancini, prima di conoscere Walter. Andrea ha anche un fratello di nome Nicolò. I genitori di Andrea si sono però separati dopo alcuni anni di matrimonio e Andrea ha vissuto quindi con la madre e il fratello. Ha sofferto molto questa situazione. Se con la madre ha sempre avuto un ottimo rapporto, con il padre, invece, non è così. Andrea, infatti, non ha un rapporto sereno con il padre Walter, non si parlano. Ma comunque hanno sempre voluto tenere riservati i motivi della rottura tra loro.

Dopo essersi diplomato, Andrea Zenga si è dedicato totalmente al calcio, seguendo le orme del padre rivestendo il ruolo di portiere. Ha giocato nella Sambenedettese e poi nel Trento. Dopo un brutto infortunio è approdato nell’Osimana, una squadra a cui lui si è sempre detto molto legato.

Nell’estate 2020 Andrea è risultato positivo al Covid. A quanto pare, si sarebbe contagiato trascorrendo il Ferragosto in Sardegna. Questo ciò che raccontò quando scoprì di essere positivo:

Ciao a tutti. Stamattina ho ricevuto l’esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. È capitato a me, come sarebbe potuto capitare a chiunque altro. Ho viaggiato su un traghetto sul quale sono risultati passeggeri infetti e probabilmente ho contratto il virus in quella occasione.

Ringrazio tutti voi per i messaggi di supporto che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell’attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali naturalmente continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete.

Lavoro e carriera di Andrea Zenga

Per quanto riguarda il lavoro e la carriera di Andrea Zenga, come detto, dopo essersi diplomato si è buttato totalmente nel calcio professionistico, giocando come portiere in varie squadre. Ma un brutto infortunio ha interrotto il suo sogno e quindi purtroppo non ha mai fatto il grande salto di qualità.

Grazie al suo fisico, ha anche lavorato come modello per vari brand e ha calcato diverse passerelle alle sfilate di moda.

Oggi, però, ha abbandonato per sempre la carriera calcistica. Ogni tanto continua a fare il modello e sponsorizza brand, ma il suo lavoro principale è quello di personal trainer.

Fidanzata e vita privata

Andrea Zenga ha una fidanzata? Il figlio di Walter Zenga è stato a lungo fidanzato, quasi 5 anni, con Alessandra Sgolastra, una ragazza che all’inizio della loro storia non era famosa al mondo dello spettacolo. La loro relazione iniziò nel 2015 e divenne nota al pubblico quando i due parteciparono insieme a Temptation Island Vip nel 2018.

Nel reality lei si avvicinò molto all’allora tentatore Andrea Cerioli mostrando molta complicità. Questo portò a grossi problemi nella coppia, ma comunque la loro storia continuò cercando anche di superare insieme le difficoltà e le incomprensioni. La relazione, però si è conclusa nella primavera del 2020 e fu proprio lui a darne notizia scrivendolo sui social:

Ciao ragazzi! Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi.

Da quel momento Andrea Zenga non ha avuto più nessuna relazione e oggi è single.

Dove seguire Andrea Zenga: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Andrea Zenga, è possibile seguirlo sui social? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram. Qui Andrea si avvicina ai 160 mila follower.

Sul suo account troviamo soprattutto scatti di moda, ma c’è anche qualche foto in vacanza e in generale in compagnia degli amici. Andando un po’ indietro ci sono anche i post con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. L’ultima foto di loro insieme risale al settembre del 2019.

Potete seguire Andrea anche sul suo profilo Tik Tok che ha circa 2500 follower, ma al momento non c’è nessun video e nemmeno nessuna descrizione.

Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5

A partire dal 18 dicembre 2020 Andrea Zenga è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5. Visto l’allungamento della messa in onda del reality, si è vista la necessità di aggiungere nuovi concorrenti, dato anche che alcuni hanno scelto di non andare oltre la data stabilita da contratto. Così Andrea entra dentro la casa più spiata d’Italia e insieme a lui ci sono anche: Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Mario Ermito.

Probabilmente con la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga avrà modo di parlare del suo rapporto con il padre. E questa potrebbe essere l’occasione per un incontro con lui e magari di conseguenza un chiarimento.

Il percorso di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5

Il percorso di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5 inizia ufficialmente venerdì 18 dicembre 2020. Cosa accadrà durate la sua permanenza all’interno della casa?

Non resta che attendere per scoprirlo.

Settimana 15

Chiacchierando con alcuni compagni Andrea Zenga ha confessato qualcosa sulla sua vita.

Il bacio sotto al vischio (seppur si sia trattato di una prova) tra Dayane e Andrea ha scatenato non poco rumore sui social. A far parlare, però, è stato anche il bacio tra Zenga e Tommaso. Una battuta di Andrea a proposito di questo episodio ha scatenato l’ira di Francesco Oppini.

Settimana 16

Spesso di Zenga è stato detto che potesse provare dell’interesse per Dayane. Entrambi però hanno smentito, non può che esserci un rapporto d’amicizia.

Intanto è spuntata fuori una curiosità: da bambino Andrea ha partecipato ad un altro programma della De Filippi.

