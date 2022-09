1 Quattro curiosità sulla Royal Family

In tutti questi anni di monarchia La Royal Family ha sempre viaggiato tantissimo. Dai Re, così come la Regina Vittoria fino alla Regina Elisabetta si sono sempre spostati in diversi Paesi del mondo. Ora toccherà a Re Carlo III fare le veci di sua madre.

In ogni viaggio, però, i reali devono attenersi a rigide e particolare regole, come previsto dal protocollo. Si tratta di vere e proprie curiosità che abbiamo deciso di unire in questa mini gallery.

Sapevate, per esempio, che la Regina Elisabetta, così come i predecessori, viaggiava senza passaporto? Approfondiamo questo punto…

Royal Family: Il Re o la Regina non hanno il passaporto

Passaporto – curiosità sulla Royal Family

Come dicevamo il Sovrano dell’Inghilterra ha sempre svolto numerosi viaggi. Dalla Regina Vittoria, divenuta addirittura imperatrice, per passare alla Regina Elisabetta II.

Ma c’è un retroscena molto particolare legato ai spostamenti della Royal Family. Sua Maestà non porta con sé il passaporto. Vi chiederete: perché?

Il documento è emesso in suo nome e per conto suo. Quindi è come se si stesse dando da solo o da sola il permesso per viaggiare e di conseguenza non è necessario.