Sembrerebbe che Naomi Campbell e il magnate del cinema saudita Mohammed Al Turki, su Instagram Moal, si sarebbero sposati in gran segreto su uno yacht. Ecco che cosa ha rivelato una fonte vicina alla coppia a Novella 2000.

Naomi Campbell si è sposata?

Sul nuovo numero di Novella 2000 si trova un articolo a cura del giornalista Roberto Barbuto all’interno del quale si parla del vociferato matrimonio tra Naomi Campbell e il produttore cinematografico saudita Mohammed Al Turki. Ad assicurarlo una fonte vicina alla coppia, la quale ha assicurato che le nozze si sarebbero tenute lontane da occhi indiscreti “a bordo di un panfilo al largo di Dubai“.

Al momento non si sa chi abbia officiato l’evento ma abbiamo qualche dettaglio in più sulle mise degli sposi. A quanto pare la modella avrebbe indossato un abito firmato Dolce&Gabbana in pizzo nero, di sfilato siciliano. Mohammed, invece, avrebbe optato per uno smoking bianco ed estivo.

Ciò che vi farà rimanere spiazzati sarà però il presunto costo della location. L’affitto dello yacht sul quale sarebbero state celebrate le nozze, infatti, sarebbe costato 22mila euro al giorno. Insomma, la coppia avrebbe finalmente cornato il loro sogno d’amore dopo aver passato quest’ultimo periodo in maniera molto affiata.

La prova dell’affetto sentito l’uno per l’altra sta anche nelle dediche social che Mohammed è solito inviare a Naomi Campbell. A 54 anni avrebbe quindi ritrovato la felicità con il magnate, produttore e promotore di film in Medio Oriente di 38 anni, 16 meno di lei:

“Un colpaccio per entrambi, considerato che anche Naomi porta con sé un retaggio di indiscussi successi. È considerata la regina delle passerelle, che ha calcato in tutto il mondo con classe trascendente”.

Nel caso in cui il rumor dovesse essere vero anche noi di Novella 2000 vogliamo porgere le nostre più sentite congratulazioni ai novelli sposi, augurando loro tanta felicità per il futuro.