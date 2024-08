L’ex tronista Manuela Carriero ha commentato, a distanza di poche ore, l’annuncio del trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne. Ricordiamo che lo scorso anno quest’ultimo è sceso come corteggiatore proprio per tentare di conquistarla.

Le parole di Manuela Carriero

Tra non molti giorni su Canale 5 avrà inizio una nuova edizione di Uomini e Donne, durante la quale impareremo a conoscere i nuovi tronisti. Sappiamo già grazie alle anticipazioni relative alla prima registrazione, che ci saranno almeno due volti noti al grande pubblico. Parliamo di Francesca Sorrentino, ex di Temptation Island, e Michele Longobardi.

Quest’ultimo è stato corteggiatore di Manuela Carriero, insieme a Carlo Marini, nella precedente edizione. Purtroppo però l’allora tronista non ha scelto nessuno ed è tornata a casa senza aver trovato l’amore. Maria De Filippi ha deciso di dare un’altra possibilità a Michele e per tale ragione Manuela ha rivelato che cosa ne pensa.

Raggiunta da Fanpage, quindi, ha rivelato di non essere rimasta molto sorpresa perché ha sempre avuto il sentore che volesse prendere il suo posto a Uomini e Donne. Nonostante questo gli ha sempre dato il beneficio del dubbio, ma viste come sono andate le cose ci aveva visto giusto:

”La notizia non mi ha di certo spiazzato, come credo non abbia spiazzato neanche il pubblico a casa. Ho sempre scommesso su questo epilogo. Già durante il mio trono ho espresso più volte il presentimento che lui ambisse a prendere il mio posto. Nella vita però non ho mai avuto la presunzione di non sbagliarmi mai ed è per questo che gli ho dato il beneficio del dubbio”.

L’appuntamento con la prossima edizione del dating show è fissata per lunedì 9 settembre 2024. Prepariamoci a tante sorprese, i ritorni di storici Cavalieri come Armando Incarnato e a nuovi litigi nel parterre del trono Over.