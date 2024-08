Drusilla Gucci sembrerebbe aver attaccato Manuela Carriero sui propri spazi social dopo aver visto le foto che la ritraevano in compagnia di Francesco Chiofalo. Ecco tutto ciò che sta succedendo.

Drusilla Gucci contro Manuela Carriero

Qualche giorno fa, a distanza di diverso tempo dalla separazione con Drusilla Gucci, sono uscite delle foto che ritraevano Francesco Chiofalo in un locale con Manuela Carriero. I due sembravano molto vicini e il web ha dato per scontato che tra loro ci fosse del tenero. A parlare per primo ci ha pensato proprio Chiofalo, il quale ha ribadito il diritto alla sua privacy:

“Immaginavo che sarebbero usciti i video della serata, perché avevo visto che c’erano persone con il cellulare che ci riprendevano. Nonostante racconto e documento tanti aspetti della mia vita sui social non è che sono costretto a dire tutto. Ci sono tante cose che voglio tenere nella mia privacy. Non voglio dire niente in merito a questa cosa”.

Non c’è quindi stata una risposta diretta, ma secondo molti utenti dei social la replica più eloquente sarebbe quella di Drusilla Gucci. Sul suo profilo Instagram infatti ha pubblicato una storia che sembrerebbe proprio lanciare una frecciatina a Manuela Carriero:

“Sono in pace con le mie decisioni. Ma il genere umano non manca mai di farmi ridere. E scrivo questo pensiero per condividere con voi la risata. Prendere quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo.

Poi però magicamente, appena vi lasciate, diventa il loro uomo ideale. Avete presente la categoria? Come la definireste? Mi fa troppo ridere questa cosa”.

Il presunto attacco di Drusilla Gucci a Manuela Carriero

Anche se Drusilla Gucci non fa nomi il tempismo con cui è stata pubblicata la Storia ha fatto sorgere dei dubbi. Manuela Carriero a sua volta ha smentito di aver qualcosa a che fare con la rottura tra i due ex.