Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Settembre 2023

Belen difesa da Sabrina Ferilli

Per qualche settimana si pensava che Belen Rodriguez sarebbe andata come ospite nel programma di Alessandro Cattelan. A un certo punto, però, è arrivata la notizia della sua assenza per motivi non ben definiti. Lo ha poi spiegato il conduttore stesso nella prima puntata di “Stasera c’è Cattelan“. Le sue parole, però, hanno generato una polemica da parte di Sabrina Ferilli. Ma cosa è successo?

In apertura della puntata il presentatore ha spiegato il motivo dell’assenza della showgirl. Nonostante avessero preso contatti telefonici, a un certo punto lei è sparito e solo qualche tempo dopo ha saputo che si sentiva poco bene. In onda, poi, ha mostrato una foto dalle Instagram Stories della Rodriguez. Questa la ritraeva con davanti un bicchiere di alcol:

“Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera.

Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Tali parole non sono per nulla piaciute a Sabrina Ferilli, che per lungo tempo ha lavorato con Belen a Tu si que vales. Per tale ragione ha voluto difendere l’amica attaccando il conduttore. Sul suo profilo Instagram, riprendendo un articolo, ha scritto: “Che signore“.

