Con Saclà la salsa è uno sfizio: ricetta trancio di salmone con guacamole

La parola salsa deriva dal latino salsus, “salato”. Il sale è da sempre l’ingrediente base della cucina e la salsa non è da meno. Tanto più vero in questo periodo dell’anno in cui si ha poca voglia di accendere i fornelli, ma tanta di gustare piatti stuzzicanti e originali, facili e veloci da preparare, ma da gustare con calma e piacere in compagnia degli amici.

Una sfida raccolta da Saclà e dalla sua linea di salse: 6 nuovi prodotti, referenze nate per seguire il trend dell’utilizzo di salse gastronomiche per condire i piatti.

Il vasetto è stato studiato con un’immagine preziosa e con la bocca ampia, in modo da intingervi direttamente gli alimenti. In più l’azienda di Asti ha lavorato con alcuni chef per identificare i trend e la ricettazione giusti.

Hummus, Guacamole e Salsa alla Greca traggono inspirazione dalle antiche tradizioni culinarie del Medio Oriente, del Messico e della Grecia, mentre pensando gli amanti delle specialità piemontesi Saclà ha creato delle salse dal sapore speciale, ideali per accompagnare carni bollite e grigliate ma anche pesce alla griglia, formaggi freschi e verdure.

Da non perdere poi anche le Maionesi vegetali a base di riso o soia, perfette per arricchire e rendere unici aperitivi, insalate e secondi piatti.

Ricetta salmome su letto di guacamole

Ingredienti

2 vasetti di Guacamole con avocado Saclà 2 x 190 g

200 g di salmone in trancio (precedentemente abbattuto)

8 rapanelli

40 g di pistacchi tostati salati

un’arancia

30 cl di aceto di mele

zucchero di canna q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

sale e pepe rosa q.b.

Procedimento

In una ciotola preparate la marinatura con il succo dell’arancia, l’aceto di mele, un pizzico di sale, una spolverata di zucchero di canna e qualche grano di pepe rosa. Ponete il trancio di salmone a marinare per circa un’ora.

Il trancio di salmone deve essere adatto per essere consumato crudo e quindi deve avere subito il procedimento di abbattimento.

Lavate e pulite i rapanelli. Tagliateli a fette sottili. Sgusciate i pistacchi e polverizzateli con un batticarne.

Togliete il trancio dalla marinatura, asciugatelo e porzionatelo. Sul fondo del piatto disponete il Guacamole con avocado Saclà, adagiate sopra la porzione di salmone, i rapanelli affettati, la polvere di pistacchio e condite con qualche goccia di olio extra vergine di oliva.

Novella 2000 © riproduzione riservata.