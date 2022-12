NEWS

Nicolò Figini | 22 Dicembre 2022

I prezzi del menù nei ristoranti di Salt Bae

Nusret Gökçe, in arte Salt Bae, è un imprenditore turco che da diverso tempo è diventato virale sul web per il suo modo di salare la carne. Con gli anni ha anche aperto tanti ristoranti in tutto il mondo. Possiamo citare, per esempio, Dubai, Abu Dhabi, Miami, Dallas, Boston, New York, Beverly Hills e Londra. Nel 2023 ne aprirà uno anche a Milano e l’attesa è alle stelle. Le persone sono molto curiose di provare il suo menù anche se sanno già che la spesa non sarà certo minima. Quanto costa mangiare in un locale di sua proprietà?

Al momento chiariamo che non sappiamo i prezzi in euro. Di conseguenza ci affidiamo solo alle cifre estere. Il menù è vario e riguarda ovviamente la carne. Sul sito non si riescono a reperire i prezzi, per tale ragione facciamo affidamento su ciò che riportano altri siti come FanPage. Ad oggi il piatto più esclusivo, e perciò più costoso, è la Golden Giant Tomahawk. Si tratta di una bistecca extralarge che a Londra viene venduta a 1.450 sterline, ovvero oltre 1.650 euro. Nel prezzo è compresa anche la foglia d’oro nella quale viene avvolta.

A onor del vero la spesa può anche essere di minore portata e impatto sul proprio portafoglio. Pare che un semplice hamburger e una lattina di Coca-Cola si arrivi a 109 sterline, cioè 124 euro. Un costo di certo non basso ma che rispetto a quanto visto poc’anzi è molto più abbordabile. Il quartiere di Milano scelto per l’apertura del ristorante di Salt Bae è ancora top secret. Vi terremo aggiornati non appena avremo altre informazioni in merito.

