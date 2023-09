Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

Samu Segreto vola a New York dopo la borsa di studio vinta ad Amici e incontra due ex allievi del talent show

Senza dubbio uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato Samu Segreto. Fin dal primo momento infatti il ballerino ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie al suo immenso talento e ai suoi modi di fare, e di certo in molti lo vedevano come uno degli ipotetici vincitori del talent show. Anche dopo la fine dell’esperienza all’interno del programma Samu ha continuato a dedicarsi alla sua carriera, e dopo il successo avuto col film Stranizza d’Amuri, in questi giorni è iniziato un nuovo capitolo per l’ex allievo di Emanuel Lo.

Segreto infatti è volato a New York, dove vivrà per tutto il prossimo anno. Come qualcuno ricorderà infatti, proprio ad Amici Samu aveva vinto una prestigiosa borsa di studio con la scuola di danza The Ailey School. Il ballerino avrà così l’occasione di studiare presso l’American Dance Theatre, e di certo questo è un importante traguardo per la sua carriera.

Pochi giorni fa così Samu Segreto è arrivato a New York e sui suoi social ha già condiviso alcuni momenti di questo nuovo percorso. Ma non è finita qui. Inaspettatamente infatti il ballerino si è anche mostrato insieme a Serena Carella, ex allieva di Amici 21. Anche quest’ultima infatti, sempre grazie al talent show di Maria De Filippi, aveva vinto una borsa di studio a New York, e attualmente si trova ancora in America. I due si sono così incontrati oltreoceano, e insieme a loro c’era anche Daniele Sibilli, altro storico ex allievo della trasmissione.

A breve nel mentre su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova edizione di Amici, e senza dubbio già in molti si chiedono cosa accadrà. Ma da chi sarà composta la classe? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a domenica 24 settembre con la prima puntata.