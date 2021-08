1 Alessandro Cattelan e il commento su Sandra Milo

Alessandro Cattelan molto presto sarà alla conduzione di “Da Grande“, un nuovo show su Rai 1 in prima serata. Molti gli ospiti che vedremo salire sul palco, da Luca Argentero e Carlo Conti. Una nuova avventura, insomma, dopo l’addio a X Factor. Fatto sta che tutto questo gli ha fatto ottenere la copertina di TV Sorrisi e Canzoni, ripubblicata sul suo profilo Instagram. Fin qui nulla di particolare, quindi perché è avvenuta l’interazione con Sandra Milo? Il post del conduttore aveva una descrizione che recitava:

Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva (con tutto il dovuto rispetto per entrambe le categorie) a raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di Da Grande su Rai1 sulla copertina del giornale che più di ogni altro ha segnato la mia infanzia (anche voi ritagliavate le locandine dei film per appiccicarle sulle vhs registrate dalla Tv? Imparavate a memoria i testi delle canzoni di Sanremo? Controllavate la classifica musicale e poi quanti punti davano al vostro segno zodiacale per vedere se la vostra settimana -Toro- sarebbe stata migliore di quella di vostra nonna -Ariete-?) Grazie @tvsorrisi!!! Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di @sandramiloreal.

L’ultima parte si riferisce a un trafiletto dedicato proprio a Sandra Milo in cui si legge “Faccio un musical e sogno il GF“. Un commento molto simpatico quello di Cattelan, il quale è noto per avere un grande senso dell’ironia. La risposta dell’attrice, comunque, non si è fatta attendere troppo e su Facebook ha replicato alle parole del presentatore.

Per saperne di più continuate a leggere…