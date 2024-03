NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Solo poche settimane fa è arrivata la devastante notizia della morte di Sandra Milo. Proprio nella giornata odierna l’attrice avrebbe compiuto 91 anni e sui suoi social è così apparso un dolce post da parte della sua famiglia che ha commosso il web.

Il post per il compleanno di Sandra Milo

Lo scorso 29 gennaio è arrivata la triste notizia della morte di Sandra Milo, che ha lasciato il web sconvolto. Prontamente l’intero mondo dello spettacolo, e non solo, si è unito per salutare l’amata attrice, da anni nel cuore del grande pubblico. Come è ben noto, la Milo ha contribuito a fare la storia del cinema italiano e ancora oggi è considerata una delle più grandi dive del grande schermo. Proprio in queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che ha commosso la maggior parte degli utenti.

Come di certo in molti sapranno, proprio nella giornata odierna Sandra Milo avrebbe compiuto 91 anni. Sui profili social dell’attrice così è spuntato un dolce post di buon compleanno da parte della sua famiglia. Questo quanto si legge nel tenero messaggio, che sta già facendo il giro del web:

“Oggi sarebbero stati 91 ma non deve essere il tempo delle lacrime, deve essere quello del sorriso perché è come se Sandra fosse ancora qui tra noi. La sua risata argentina risuona ancora nelle orecchie, i suoi saggi consigli sono un insegnamento prezioso e le sue parole buone sono balsamo per il cuore. Auguri donna, artista, ma prima di tutto madre eccezionale”.

Anche la redazione di Novella2000.it si unisce nel ricordare ancora una volta Sandra Milo, che è stata ed è ancora oggi una grande protagonista del cinema e dello spettacolo italiano.