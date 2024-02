È morta Sandra Milo: l’amata attrice si è spenta a 90 anni

NEWS

Nicolò Figini | 29 Gennaio 2024

In queste ultime ore è giunta la triste notizia della morte di Sandra Milo. La celebre e amata attrice italiana si è spenta a 90 anni.

Sandra Milo è morta a 90 anni

Oggi, 29 gennaio 2024, si è spenta una delle attrici più amate e conosciute del panorama italiano: Sandra Milo. A diffondere la triste notizia ci ha pensato la sua famiglia, che le è rimasta accanto fino all’ultimo istante. ‘Sandrocchia‘, così come l’aveva soprannominata il regista Federico Fellini, è passata a miglior vita tra l’affetto dei suoi cari all’età di 90 anni nella propria abitazione.

La sua vita è stata costellata di grandi successi in ambito cinematografico esordendo sul grande schermo accanto ad Alberto Sordi nel film “Lo scapolo“. Il primo ruolo importante lo ha ottenuto nel 1959 ne “Il generale Della Rovere” di Roberto Rossellini e con Vittorio De Sica.

Nel 1963 Sandra Milo ha anche recitato nel film premio Oscar “8 e mezzo” insieme a Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Dopo essere stata la musa di Federico Fellini, negli anni più recenti aveva riscoperto una nuova popolarità anche tra il pubblico più giovane.

Nel 2023 ha preso parte ad alcune commedie per approdare poi su Prime Video con “Gigolò per caso“. Non possiamo dimenticare il grandissimo successo di “Quelle brave ragazze“, programma all’interno del quale la Milo ha viaggiato in giro per il mondo con Mara Maionchi e Orietta Berti.

La morte di Sandra Milo ha lasciato spiazzati tutti i suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo, ma anche i suoi centinaia di migliaia di fan. Questi hanno cominciato a lasciare messaggi di cordoglio sui social e tra le persone più note possiamo citare Barbara d’Urso, Simona Ventura, Vladimir Luxuria e molti altri ancora.

Anche noi di Novella 2000, così come l’Italia intera, ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze.