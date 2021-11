Bestemmie ad Amici, Sangiovanni svela cosa dice il regolamento e racconta cosa è successo a chi ha imprecato (VIDEO)

1 Il racconto di Sangiovanni da Fedez

Oggi pomeriggio è uscita sul canale Youtube una nuova puntata di Muschio Selvaggio, il programma di Fedez e Luis Sal. Ospite questa volta è stato Sangiovanni, una delle nuove icone pop degli ultimi mesi, complice anche la sua partecipazione ad Amici in cui ha vinto la categoria canto nell’edizione conclusasi a maggio.

Nella puntata gli argomenti trattati sono stati tantissimi, compresa l’esperienza del cantautore nella scuola di Maria De Filippi. E proprio parlando del programma, Sangio ha raccontato un aneddoto divertente e che fa un po’ parte dei segreti del programma. Nell’intera ora di Muschio Selvaggio, ad un certo punto i tre sono entrati nell’argomento “bestemmie” e in particolare sulla censura e squalifica all’interno dei programmi e reality.

Così Fedez ha chiesto a Sangiovanni come funzionasse ad Amici, cosa era permesso e cosa no. Lui ha risposto che ovviamente è vietato bestemmiare, però può succedere. Ma non c’è squalifica anche perché non esiste la diretta h24, quindi semplicemente non va in onda. Così ha raccontato che ad Amici 20 è successo un paio di volte e in particolare ha riferito un aneddoto, senza giustamente fare nomi.

Ha detto che era entrato un nuovo allievo (sembra parli di un ragazzo) quando il programma era già iniziato, quindi era entrato con una sfida. In casetta, dopo essersi presentato e aver interagito con gli altri, ha riferito loro che lui bestemmiava quando era arrabbiato. Quindi era un po’ in difficoltà lì dentro da questo punto di vista. Nonostante questo, si convinceva a trattenersi, ma un po’ invano. Quello stesso giorno, infatti, Sangio e questa persona erano andati in giardino. Sono rietrati ed erano in un corridoio stretto dove non passavano in due. Lui lo ha un po’ spinto e lo ha preso sul mignolo e in quel momento gli è partita la bestemmia.

Qui c’è la puntata intera e questo racconto è al minuto 45:

Ma c’è anche un altro aneddotto riferito sempre al programma…