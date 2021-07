Sangiovanni pubblica le offese ricevute su Instagram (e blasta in maniera epica un suo hater)

Ieri pomeriggio è uscita su Outpump (un sito web di notizie) un’intervista a Sangiovanni con tanto di servizio fotografico. Qui il vincitore della categoria canto di Amici 20 ha parlato ovviamente della sua musica e dei suoi progetti in questo campo. Ma soprattutto ha avuto modo di esprimere anche la sua idea sul tema dell’inclusività e della mascolinità tossica.

Sul proprio profilo Instagram il sito web ha pubblicato quindi alcuni post sull’intervista, mostrando anche gli scatti del servizio fotografico in cui Sangio, tra le altre, appare anche con un completo fucsia fatto di giacca e gonna.

Sotto ai post sono quindi arrivati molti commenti, ma non solo dai fan del cantante. Alcuni di questi commenti contengono odio e verie e proprie offese, anche da persone molto giovani. E forse è proprio questo che ci rattrista. Sangiovanni, così, ha pubblicato lo screen di uno di questi (che riportiamo con le correzioni grammaticali) nelle sue storie come esempio di quella che purtroppo è ancora l’Italia nel 2021.

Allora, da quello che ora dico potreste dire che sono all’antica, ma non lo sono, perché io ascolto tutti i generi di musicali di oggi e ho 23 anni. Innanzitutto non è un cantante, sembra più un pagliaccio da come si veste. A me dispiace per tutto quello che ha passato, tutti hanno passato delle cose, ma se ti mostri in TV e sui social la gente ha diritto di esprimere il proprio parere. Come cantante non è un cantante per me. Ha vinto Amici perché? Perché per la maggior parte p seguito da bambini e ragazzine di 12-14 anni. Ed è stato anche perché si è fidanzato lì e, vedendo anche la bella coppia, sono piaciuti e sono andati avanti. Può fare milioni di visualizzazioni e dischi di platino, ma per me non è un cantante, sia come voce e sia come si veste.