Sangiovanni fa una rivelazione su una sua canzone: “Non mi appartiene più”

Il cantante Sangiovanni è stato intervistato dalla Youtuber Sofia Viscardi nel suo Canale di Venti per la rubrica Sopra Le Righe. Reduce da Amici e da un successo dietro l’altro per le sue hit, Sangiovanni ha avuto modo di parlare di sé non solo attraverso le canzoni, ma anche tutto quello che c’è dietro ad ogni pezzo, compreso il suo passato personale.

Come sappiamo, lui è stato molto bullizzato da ragazzino, additato come sbagliato, e ha ricevuto parole molto forti e distruttive anche da persone adulte. Questo lo ha portato a vivere una situazione di estremo disagio che lo hanno anche costretto a sedute presso psicologi. Tutto questo, dall’ansia che provava alla terapia, lo ritroviamo nel pezzo Parano!a, un brano che lui ha scritto e inciso molto prima del suo arrivo ad Amici. A tal proposito, su di esso ha fatto una rivelazione.

Sono una persona mega ansiosa. Ho sofferto d’ansia in maniera pesante anni fa, sono andato da psicologi per curarla, ma non ci sono mai riuscito. Però poi fortunatamente con la scrittura ho iniziato un po’ a gestirla. Mi ha aiutato tanto perché ho capito che potevo togliere quello che mi creava ansia dal mio stomaco e metterlo da un’altra parte.

[Parano!a] è un pezzo vecchio e ad oggi non mi appartiene più. Volevo eliminarla perché appunto io adesso non farei mai un pezzo così. Ma proprio a livello anche di maturità artistica, cioè come suona, com’è scritto, come melodie. Poi Fabio (il suo manager Falso Nueve ndr) mi ha convinto a tenerlo, perché mi ha fatto capire che è figo che le persone possano vedere l’evoluzione. Mi sono convinto anch’io di questa cosa. È figo anche per le persone che vogliono iniziare, capiscono che in realtà non c’è subito l’oro, il successo, ma prima c’è un sacco di lavoro da fare.

Come dicono tanti fan, per fortuna si è convinto a non togliere questo pezzo dalle piattaforme streaming, perché è davvero un tassello importante della sua crescita non sono a livello musicale, ma anche personale.

