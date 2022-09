Sangiovanni si sente male prima di un concerto, arriva l’ambulanza: ecco cosa è successo e come sta (VIDEO)

1 Sangiovanni sta male prima di un concerto

Ieri sera Sangiovanni si sarebbe dovuto esibire a Cremona per l’ultimo tappa del suo tour estivo in giro per l’Italia. Purtroppo, però, il cantante ha avuto un brutto incidente di salute che lo ha costretto a non salire sul palco e quindi a non potersi esibire.

I fan presenti ieri sera nella città in serata hanno raccontato che il giovane artista si era sentito male poco prima dell’inizio della performance. Ed era stata anche chiamata l’ambulanza per intervenire. Si parlava di intossicasione alimentare, ma le notizie non erano certe. In molti hanno chiesto tramite social al padre di Sangio e allo staff della Sugar (la casa discografica) cosa fosse successo. Ma non c’è stata risposta nell’immediato.

Oggi la Friends&Partners, cioè la società che aveva organizzato l’evento, ha fatto sapere tramite una storia su Instagram che il concerto non era annullato, ma solo rimandato. In particolare, si terrà questa sera, lunedì 5 settembre, alle 21.30 nello stesso luogo. Il biglietto già emesso sarà valido e chi non potrà partecipare avrà il rimborso.

Anche Sangiovanni ha confermato quanto annunciato e si è scusato con tutti i fan per quello che gli era successo. Si è detto molto dispiaciuto per l’incoveniente e per il fatto che magari qualcuno non potrà partecipare stasera.

Il cantante ha detto tutto questo in un video caricato sul suo profilo Instagram in cui ha soprattutto spiegato cosa gli è veramente successo e come sta ora. Ecco le sue parole…