3 UFFICIALE: ecco chi sono i 26 cantanti big in gara

Sanremo 2021 è più vicino di quello che sembra e già è in moto la macchina della kermesse più seguita in Italia. Dopo molte indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, finalmente Amadeus ha reso ufficiali i 26 big che saranno in gara l’anno prossimo. Durante l’appuntamento di Sanremo Giovani, il conduttore del Festival ha annunciato, nel corso della serata, tutti coloro che prenderanno parte a Sanremo 2021.

Alcuni nomi sono stati confermati, altri invece hanno stupito i telespettatori. Noi vi aggiorneremo nel corso di Sanremo Giovani con tutti i 26 big enunciati da Amadeus. Per ora, ecco quali sono i nomi dei cantanti presenti a Sanremo e le rispettive canzoni:

Francesco Renga – Quando trovo te

– Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi

– Fiamme negli occhi Gaia – Cuore amaro

– Cuore amaro Irama – La genesi del tuo colore

– La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella

– Santa Marinella Madame – Voce

– Voce Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

– Mai dire mai (La locura) Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

– Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

– Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami

– Parlami Arisa – Potevi fare di più

– Potevi fare di più Giò Evan – Arnica

– Arnica Maneskin – Zitti e buoni

Questi sono stati i primi 13 cantanti ufficiali enunciati da Amadeus, a cui poi sono seguiti gli altri 13.