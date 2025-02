Il Festival di Sanremo 2025 ha segnato grandi record di ascolti superando sempre quelli dello scorso anno con Amadeus. Ma com’è andata la finale? Sono stati resi noti i dati della serata di ieri e sono stati messi a confronti con quelli del 2024. Ecco cosa abbiamo.

Gli ascolti della finale di Sanremo 2025

Dopo cinque anni di successo di Amadeus che era riuscito a riportare i giovani a seguire il Festival e soprattutto a parlarne, c’era un po’ di preoccupazione con il cambio di conduzione e direzione artistica. Carlo Conti è un professionista, che sa già bene come si conduce un Festival, avendolo già fatto per tre volte prima di questa. Però la paura del calo dopo il picco è sempre dietro l’angolo.

Ma la Rai ha avuto ragione nel riprendere Carlo Conti, perché ogni serata ha registrato un grande record di ascolti. Nonostante sia stato un Festival non sopra le righe e senza scandali (almeno sul palco), il pubblico lo ha apprezzato e i dati parlando chiaro.

Ma la finale di Sanremo 2025 com’è andata in fatto di ascolti? Come riporta anche Giuseppe Candela sul suo profilo X, la serata finale è stata seguita da 13 milioni 427 mila spettatori con il 73,1% di share (Total Audience). Mancano ovviamente ancora i dati sui momenti in particolare, come ad esempio l’eventuale picco nel momento della premiazione del vincitore.

Meglio o peggio della finale di Sanremo 2024? Lo scorso anno la kermesse ha chiuso con il 74,1% di share e 14.301.000 spettatori nella fascia oraria che va dalle 21:27 all’1:59. E ha avuto un total audience di 14.690.000. Quindi l’anno scorso abbiamo avuto numeri leggermenti più alti. Ma tutto sommato possiamo dire che anche Sanremo 2025 è stato un vero e proprio successo.