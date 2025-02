Ecco chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2025 che in passato hanno già vinto almeno un’edizione del Festival

Tra i 29 Big in gara a Sanremo 2025 ci sono molti che hanno già partecipato al Festival. Ma non solo, tra questi c’è qualcuno che ha già vinto l’ambito premio il passato? Chi sono i “vecchi” vincitori di nuovo in gara? Andiamo a scoprirli tutti.

I Big di Sanremo 2025 che hanno già vinto il Festival

Manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo 2025 che da settimane fa parlare con vari gossip. Ma noi speriamo di parlare soprattutto delle canzoni che il pubblico non vede l’ora di ascoltare. E allora non ci resta che attendere la prima serata, cioè quella dell’11 febbraio.

In gara ci sono 29 artisti (dovevano essere 30 ma Emis Killa si è ritirato) e tra questi ce ne sono davvero tanti che non sono alla loro prima esperienza. Anche se l’emozione è sempre forte. Ma non solo, c’è chi il Festival lo ha già vinto in passato. Ecco quindi chi sono questi cantanti.

Massimo Ranieri

Sono ben 8 (compresa quella del 2025) le partecipazioni di Massimo Ranieri a Sanremo. La prima è avvenuta nel 1968 dove arrivò al settimo posto con il brano “Da bambino”.

Ma tra tutte queste partecipazioni c’è anche una vittoria e cioè quella del 1988 con “Perdere l’amore”.