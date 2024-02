SanremoSi: il premio di Novella al Gruppo Bluvacanze

Spettacolo

Roberto Alessi | 13 Febbraio 2024

Come direttore di Novella 2000 sono davvero felice di aver voluto, con la nostra giuria, sottolineare con il premio SanremoSi Novella 2000 Eau De Milano lo straordinario lavoro del Gruppo Bluvacanze, capitanato dal suo CEO Domenico Pellegrino e dal suo team di lavoro.

Novella 2000 premia il Gruppo Bluvacanze a Sanremo

SanremoSi Novella 2000 è un premio ormai tradizionale durante la settimana del Festival, e l’8 febbraio la serata di premiazione è andata in scena al Teatro Centrale, che ha dato il patrocinio a questo riconoscimento con il Comune di Sanremo.

“Abbiamo un network di 900 agenzie di viaggi, di cui 300 punti vendita di proprietà, a marchio Vivere&Viaggiare e Bluvacanze. Per cui siamo, di fatto, la più grande agenzia di viaggi d’Italia”, mi spiega Pellegrino. “Un progetto di Retail del turismo unico nel nostro Paese, impegnato in una strategia di digitalizzazione che ci permette di intercettare i viaggiatori ‘digitali’ – coloro che preferiscono raggiungerci ‘a portata di smartphone’ – e indirizzarli nei nostri negozi in tutta Italia”.

Sono davvero impressionato da questo gruppo che con le agenzie di Bluvacanze pensa al benessere e al relax di noi italiani, ma con il marchio Going studia anche viaggi “su misura” per viaggiatori più curiosi che cercano un viaggio tailor made nelle destinazioni più belle del mondo.

Poi il gruppo, con Cisalpina Tours, organizza business travel, e mi vede come giornalista tra i suoi viaggiatori abituali almeno un paio di volte la settimana (e devo ammettere con un ottimo servizio).

“Proprio con Cisalpina siamo impegnati nell’apertura di sedi internazionali”, mi dice Pellegrino, “già aperte a New York, Cipro, in Turchia, in Brasile, ad Amburgo, Londra. In arrivo Madrid, Parigi, Ginevra, Durban (Sudafrica) e successivamente l’espansione in Estremo Oriente”.

L’Italia resta punto strategico del Gruppo

Ma l’Italia rimane comunque un punto strategico privilegiato: “Italia che promuoviamo all’estero con Going2Italy, il tour operator incoming che nei mercati internazionali commercializza esperienze di viaggio esclusive nel nostro Paese”.

“Il nostro impegno parte da radici antiche”, continua Pellegrino, “se posso usare un aggettivo così importante, visto che Bluvacanze fa parte al 100% di Msc Cruises, un gruppo di storia davvero antica, che ha assorbito anche la già citata Cisalpina, che opera nel settore da 53 anni”.

Tanta storia non esclude nuovi impegni: “Il prossimo”, conclude Pellegrino, “è il 4 marzo a Milano, dove nell’ex sede dalla Aston Martin, situata su fronte strada, apriremo il primo flagship store. Un Innovation Hub dei viaggi, dove l’esperienza inizia entrando in negozio e accompagnando il viaggiatore nella destinazione attraverso una full immersion visiva e sonora”.

Ripeto: sono impressionato. Il premio SanremoSi Novella 2000 a Bluvacanze è più che meritato.

a cura di Roberto Alessi