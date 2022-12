NEWS

Nicolò Figini | 9 Dicembre 2022

GF Vip 7

I litigi di Antonella Fiordelisi

Continuano i litigi in casa per Antonella Fiordelisi. Nella giornata di ieri la vippona ha discusso animatamente con Oriana Marzoli. La Marzoli ha lamentato il fatto che l’altra parli di lei alle sue spalle: ““Perché parli di me? Cambia argomento. O parli di me o parli di Antonino o di estetica. Parla di altre cose se ci riesci. La tua unica qualità è la bellezza. Continua a parlare di Antonino e dire che le altre hanno i capelli sporchi. Hai rotto e non esiste solo l’estetica. Cresci. Posso litigare con una che non ci arriva? Fai ridere, viva la Spagna. Ti stai agitando troppo, calmati”.

La discussione è andata avanti ancora per un po’. Nemmeno l’intervento di Antonino Spinalbese è servito a niente e le acque non si sono calmate. Nelle ore successive, però, Antonella ha avuto degli scontri anche con altri due vipponi. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro e Attilio Romita. Il primo discutendo con Edoardo Donnamaria ha tirato in ballo la fidanzata, insultandola. Qui il video:

“Non è perché sei fatto così allora sei autorizzato a dirlo, allora io ti mando a fare in culo perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni 3 secondi, ma che cazzo di ragionamento è? Io penso che tu a star con lei, sia diventato rincoglionito“.

DANIELE URLALO #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/vHr6Z5wA3h — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 9, 2022

Nella notte, alle tre del mattino, anche Attilio Romita ha parlato male ad Antonella Fiordelisi: “Antonè ti devo mandare a fare in culo subito o aspettiamo domani mattina? Perché io ti mando a fare in culo per niente eh“. (QUI il video).